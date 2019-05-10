Премьер Греции выступил за досрочные выборы в парламент

Премьер Греции Алексис Ципрас выступил за проведение досрочных парламентских выборов. Об этом он заявил в воскресенье, 26 мая, после поражения его партии СИРИЗА на выборах в Европейский парламент.

Согласно данным экзитполов, первое место заняла оппозиционная партия "Новая демократия", он набрала 33,3 процента голосов. Партия Ципраса СИРИЗА оказалась на втором месте, получив 23,9 процента. Всегреческое социалистическое движение ПАСОК получило около 7,7 процента голосов, у Коммунистической партии Греции - 5,5 процента. Ультраправая партия "Золотая заря" потеряла часть голосов и набрала 4,5 процента. Грецию в Европарламенте представляет 21 депута

Когда пройдут новые выборы?

По данным греческих СМИ, выборы могут состояться уже 30 июня. Алексис Ципрас пояснил, что сначала дождется проведения муниципальных выборов в Греции 2 июня и после этого попросит президента страны о назначении даты досрочных парламентских выборов.

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