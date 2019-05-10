 Премьер Греции выступил за досрочные выборы в парламент | Новости из Германии о Европе | DW | 27.05.2019

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Европа

Премьер Греции выступил за досрочные выборы в парламент

Алексис Ципрас намерен потребовать досрочных парламентских выборов после поражения его партии СИРИЗА на выборах в Европарламент.

Алексис Ципрас во время голосования на выборах в Европарламент

Алексис Ципрас во время голосования на выборах в Европарламент

Премьер Греции Алексис Ципрас выступил за проведение досрочных парламентских выборов. Об этом он заявил в воскресенье, 26 мая, после поражения его партии СИРИЗА на выборах в Европейский парламент.

Контекст

420 млн избирателей 26 мая решают, каким путем пойдет Европейский Союз. Все зависит от того, кто победит на выборах в Европарламент: проевропейские силы или правые популисты. (26.05.2019)

Христианские демократы и социал-демократы останутся крупнейшими фракциями в Европарламенте, но не смогут больше вдвоем формировать большинство, показывают данные экзитполов. (26.05.2019)

Согласно данным экзитполов, первое место заняла оппозиционная партия "Новая демократия", он набрала 33,3 процента голосов. Партия Ципраса СИРИЗА оказалась на втором месте, получив 23,9 процента. Всегреческое социалистическое движение ПАСОК получило около 7,7 процента голосов, у Коммунистической партии Греции - 5,5 процента. Ультраправая партия "Золотая заря" потеряла часть голосов и набрала 4,5 процента. Грецию в Европарламенте представляет 21 депута

Когда пройдут новые выборы?

По данным греческих СМИ, выборы могут состояться уже 30 июня. Алексис Ципрас пояснил, что сначала дождется проведения муниципальных выборов в Греции 2 июня и после этого попросит президента страны о назначении даты досрочных парламентских выборов.

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