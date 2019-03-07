 Премьер Венгрии пригрозил выходом ФИДЕС из Европейской народной партии | Новости из Германии о Европе | DW | 08.03.2019

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Европа

Премьер Венгрии пригрозил выходом ФИДЕС из Европейской народной партии

Виктор Орбан заявил, что предпочел бы реформировать ЕНП, ужесточив ее курс в отношении мигрантов. В то же время венгерский премьер не исключил, его партия ФИДЕС может выйти из ЕНП.

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 8 марта, предупредил, что его правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" может выйти из правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на фоне конфликта вокруг медийной кампании Будапешта против политики Евросоюза.

Накануне лидер ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) потребовал от ФИДЕС убрать транспаранты с нападками на председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, которые правящая в Венгрии партия разместила в рамках кампании по выборам в Европарламент. Глава канцелярии Орбана Гергей Гуляш обещал на будущей неделе заменить эти транспаранты плакатами с призывами Орбана повысить рождаемость в Венгрии и заверил, что ФИДЕС желает остаться в составе ЕНП.

Виктор Орбан в интервью государственному радио 8 марта указал, что он предпочел бы реформировать ЕНП, ужесточив ее курс в отношении мигрантов, однако не исключил, что ФИДЕС может выйти из ЕНП по результатам дебатов 20 марта.

Блок с Польшей

"Эти дебаты могут закончиться тем, что ФИДЕС найдет свое место не внутри, а за пределами Европейской народной партии. Если нам придется начинать что-то новое, то, очевидно, первым местом для соответствующих переговоров станет Польша", - сказал Орбан. При этом он напомнил, что правящая в Польше партия "Закон и справедливость" не является членом ЕНП.

Контекст

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По словам Орбана, накануне он беседовал с Юнкером и Вебером, а 10 марта планирует посетить Польшу - одного из главных региональных союзников. Варшава и Будапешт ранее договорились торпедировать любые санкции против Польши и Венгрии, которых критики в ЕС обвиняют в подрыве демократических стандартов.

Орбан также сообщил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий нанесет визит в Будапешт 15 марта - в день, когда венгры отмечают государственный праздник - годовщину начала восстания против династии Габсбургов в 1848 году. Орбан в этот день выступит с торжественной речью, которую в прошлом он обильно сдабривал критическими выпадами в адрес Брюсселя.

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    Автор: Александра Ёлкина


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