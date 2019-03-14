Премьер Венгрии выдвинул условия для сохранения своей партии в ЕНП

Премьер-министр Венгрии и председатель партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Виктор Орбан выдвинул условия для того, чтобы его партия осталась в составе Европейской народной партии (ЕНП). "Для ФИДЕС целесообразно оставаться в ЕНП до тех пор, пока она не станет полностью поддерживать сторонников миграции", - заявил государственным СМИ глава канцелярии венгерского премьера Антал Роган в воскресенье, 17 марта.

По его словам, вопрос о защите национальных границ необходимо передать от Еврокомиссии самим странам - участницам Евросоюза. Кроме того, совет глав МВД членов ЕС должен получить право принятия решения по вопросам миграции и защите границ, а расходы на охрану границ стран, входящих в Евросоюз, наполовину должны быть покрыты из бюджета Евросоюза. ФИДЕС останется в составе крупнейшей политической силы Европарламента, "пока эти предложения не убраны со стола", добавил глава канцелярии венгерского премьер-министра.

Ультиматум Манфреда Вебера в адрес Орбана

20 марта ЕНП рассмотрит вопрос о возможном исключении венгерской партии из своих рядов. В начале марта основной кандидат от ЕНП на выборах в Европарламент Манфред Вебер (Manfred Weber) выступил с ультиматумом в адрес Орбана. Чтобы избежать исключения ФИДЕС из ЕНП, председатель венгерской партии должен до конца текущего месяца выполнить три условия, заявил Вебер. Орбан должен "немедленно и бесповоротно покончить с антибрюссельскими кампаниями своего правительства", принести извинения другим партиям - членам ЕНП за антиевропейские высказывания и гарантировать, что Центральноевропейский университет (ЦЕУ), основанный и финансируемый Джорджем Соросом, останется в Будапеште.

Планы рекламной кампании против Юнкера и Сороса

В феврале венгерское правительство обнародовало планы массивной рекламной кампании, направленной против председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и американского миллиардера Джорджа Сороса, имеющего венгерское происхождение. Плакаты кампании вызвали возмущение в рядах ЕНП. 13 партий потребовали исключить правящую венгерскую партию из состава крупнейшей политической силы Европарламента.

В том же месяце из состава ЕНП вышла Хорватская крестьянская партия (HSS). Ее представители объяснили свой шаг тем, что бизнесмены, связанные с премьер-министром Венгрии, приобретают хорватские СМИ. Впоследствии эти массмедиа начинают "распространять ненависть", говорилось в заявлении хорватской партии.

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