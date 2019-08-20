 Премьер Великобритании Джонсон хочет соглашения с ЕС по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 22.08.2019

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Европа

Премьер Великобритании Джонсон хочет соглашения с ЕС по "Брекзиту"

Борис Джонсон заявил, что есть технические решения, которые позволят преодолеть разногласия по поводу выхода Великобритании из Евросоюза.

Борис Джонсон (слева) и Эмманюэль Макрон

Борис Джонсон (слева) и Эмманюэль Макрон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Париж в четверг, 22 августа, указал, что выступает за выход своей страны из Евросоюза с подписанием соглашения с Брюсселем. "Я за соглашение", - заявил Джонсон на пресс-конференции, состоявшейся после его встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В свою очередь, Макрон указал, что Париж готов к любому сценарию выхода Великобритании из ЕС, в том числе и к жесткому "Брекзиту", то есть выходу без подписания соглашения. Он заявил, что новые переговоры по ключевым вопросам выхода невозможны, но в то же время Евросоюз готов оценить конкретные предложения Великобритании.

Принцип "бэкстопа" не подлежит обсуждению

Контекст

В распоряжение британского издания попало секретное правительственное досье под названием "Операция "Овсянка". В нем сказано, что "Брекзит" без сделки с ЕС повергнет Великобританию в хаос. (18.08.2019)

Проблема "бэкстопа" касается отношений между Лондоном и ЕС после "Брекзита", поэтому пересматривать соглашение нет необходимости, считает канцлер ФРГ. (20.08.2019)

Президент Франции в очередной раз подчеркнул необходимость так называемого механизма "бэкстоп" в договоре по "Брекзиту", подчеркивая, что это гарантирует стабильность в Ирландии и целостность единого рынка Евросоюза. "Бэкстоп" - это временный механизм, призванный предотвратить введение досмотра товаров и людей на границе между Северной Ирландией и Ирландской Республикой. Он предусматривает, что Великобритания пока остается в таможенном союзе с ЕС.

Именно положения по границе с Ирландией остаются основным камнем преткновения заключения договора между ЕС и Великобританией. Джонсон критикует требования Брюсселя как нарушение суверенитета Великобритании. Британский премьер неоднократно подчеркивал готовность к выходу из ЕС и без подписания соглашения. В то же время, он заявил в Париже, что есть технические решения для того, чтобы граница между Ирландией и Северной Ирландией оставалась открытой.

Ясность по "Брекзиту" должна появиться в течение месяца

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата выхода была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "Брекзита". Прежний премьер-министр страны Тереза Мэй, на фоне неудач с "Брекзитом" ушла в отставку.

На пресс-конференции Макрон заявил, что согласен со словами федерального канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel)  о том, что ясность в ситуации вокруг "Брекзита" должна появиться в течение 30 дней. Никто не будет ждать до 31 октября, не пытаясь найти хорошее решение", - подчеркнул президент.

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  • итоги референдума по возрастным группам

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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