Премьера в Гамбурге: "Набукко" в постановке Серебренникова

Знаменитый российский режиссерКирилл Серебренников своей новой постановкой добился громкого успеха еще до того, как поднялся театральный занавес. Уже почти два года критик Кремля находится под домашним арестом, не имея доступа ни к телефону, ни к интернету. Но вопреки всему, он издалека осуществил постановку в Государственном оперном театре Гамбурга оперы "Набукко" ("Навуходоносор"), премьера которой состоится воскресенье, 10 марта.

Enfant terrible российской культурной сцены остался верен себе, нанеся удар правителям в Москве, восклицает агентство AFP. И восхищение французских журналистов можно понять. Актерская трупа в Гамбурга снимала на мобильный телефон все репетиции и переправляли записи доверенным лицам в Москве, а те в свою очередь передавали их Серебренникову на флэшке. Режиссер, которого органы юстиции обвиняют в растрате государственных средств, просматривал эти записи, делал замечания по вокалу, костюмам и декорациям и отправлял их обратно в Германию.

"Но ведь это сработало!"

"Было весьма странно перед каждой репетицией сидеть перед компьютерным монитором и смотреть видеозапись с комментариями режиссера. Но ведь это сработало!" - сказала в интервью AFP французская певица меццо-сопрано Жеральдин Шове. Она исполняет в опере партию Фенены - бунтарской и сострадательной дочери диктатора Навуходоносора.

Кирилл Серебренников

Дистанционная постановка "Набукко" стала возможной и благодаря преданному адвокату и другу Серебренникова Евгению Кулагину. Он выступал в Гамбурге в роли со-постановщика. "Я действительно считаю Серебренникова передовым борцом за свободу искусства, за свободу так выражать свое искусство и мысли, как это представляется нужным", - сказал Кулагин.

Сторонники Серебренникова убеждены в том, что российская правящая элита пытается заставить его замолчать, поскольку своими постановками, касающимися политики, религии и сексуальности, он постоянно вторгается в консервативно-традиционалистскую сферу, включая сферу влиятельного православного духовенства.

Атака на авторитаризм

Опера "Набукко", основанная на событиях, описанных в Библии, принесла великому итальянскому композитору Джузеппе Верди настоящую славу. Премьера состоялась в 1842 году в Милане. Повествует опера о бедствиях иудеев, плененных вавилонянами и в конце сюжета отпущенных на родину царем Вавилона Навуходоносором (он же - Набукко). Хор из третьего акта "Va, pensiero", знаменитый хор иудейских изгнанников, плачущих в вавилонском плену о потерянной родине и разрушенном Первом храме, в свое время чуть было не стал официальным гимном Италии.

Российский режиссер переносит действие оперы в наше время. "Набукко" Серебренникова задумана как общемировая антипопулистская работа. Эта постановка нацелена против могущественных лиц, несущих ответственность за современные конфликты, и тех, кто проклинает их жертв - беженцев. Вавилонский деспот Навуходоносор предстает тираном, который правит под лозунгом "Ассирия прежде всего". Его партия называется "Единая Ассирия". Это явные намеки на президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина с его партией "Единая Россия".

Сирийские беженцы поют в "Набукко"

В знаменитом хоре иудейских изгнанников Серебренников задействовал 35 сирийских беженцев. На сцене два сирийца поют песни своей родины, а фотографии напоминают о прибытии в Европу в 2015 году сотен тысяч беженцев, что вызвало волну популистских и ксенофобских настроений.

Генеральный директор гамбургского оперного театра Жорж Дельнон отмечает, что постановка Серебренникова - это аллегория сегодняшнего мира. Он инициировал этот проект за три недели до ареста Серебренникова в Санкт-Петербурге в августе 2017 года.

Действия российских органов юстиции против 49-летнего режиссера уже давно вызывают резкую критику со стороны российских и иностранных деятелей искусства, в том числе со стороны немецкого режиссера Фолькера Шлёндорфа (Völker Schlöndorff) и актрисы Нины Хосс (Nina Hoss). Они призывают незамедлительно освободить Серебренникова.

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