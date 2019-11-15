Премия имени Гайдара: в половине номинаций - тема сталинизма

В пятницу вечером, 15 ноября, на сцене Государственного театра наций в Москве прошла торжественная церемония вручения премии имени Егора Гайдара. Премия была учреждена Фондом Гайдара в 2010 году и вручается ежегодно по четырем номинациям: за вклад в области истории, экономики, в развитие гуманитарных связей с Россией и за действия, способствующие формированию гражданского общества. DW - о том, кто стал победителем в этом году.

Тема сталинских репрессий прозвучала в половине номинаций

За премию в номинации "За выдающийся вклад в области истории" боролись историки, специализирующиеся на трех разных периодах: Кирилл Соловьев - эксперт в области истории России XIX - начала XX веков, Борис Колоницкий - исследователь культурных стереотипов накануне и в ходе революции 1917 года и Олег Хлевнюк, считающийся одним из крупнейших в мире специалистов по истории сталинизма.

Премии был удостоен Олег Хлевнюк. В числе его книг - исследование механизмов функционирования ГУЛАГа и бестселлер "Сталин. Жизнь одного вождя". За эту книгу в 2015 году Хлевнюк был удостоен премии "Просветитель".

В номинации "За действия, способствующие формированию гражданского общества" лауреатами стали проекты "Диссернет" (сетевое сообщество, выявляющее плагиат в диссертациях. - Ред.) и "Сандармох" - мемориальный комплекс на месте расстрельного полигона Большого террора в Карелии. Победителем стал последний.

Главный автор и инициатор проекта "Сандармох" - глава карельского правозащитного общества "Мемориал" Юрий Дмитриев - уже более трех лет находится под арестом по обвинению в педофилии, которое воспринимается в среде либеральной общественности как сфабрикованное. Коллеги Дмитриева, поднявшиеся на сцену для получения премии, выразили уверенность в том, что Дмитриев будет свободен. "И будут свободны все, кто сегодня гоним", - заявили они.

Премию в номинации "За вклад в области экономики" получил крупный российский экономист Абел Аганбегян, специалист по социально-экономическому развитию России в период перестройки и рыночных реформ. С 1989 по 2002 годы он занимал пост ректора Академии народного хозяйства при президенте РФ. Его "соперниками" в номинации были социолог и экономист Ольга Бессонова и главный советник Аналитического центра при правительстве РФ Леонид Григорьев.

Премия Гайдара - в качестве пожертвования Фонду Наумана

Единственным лауреатом и, соответственно, победителем в номинации "За выдающийся вклад в развитие международных гуманитарных связей с Россией" в этом году стал председатель правления Фонда Фридриха Наумана Карл-Хайнц Паке (Karl-Heinz Paqué).

Карл-Хайнц Паке получает премию имени Егора Гайдара

В благодарственном слове Паке отметил, что, вероятно, одной из причин присуждения ему премии послужила его работа в фонде, одной из миссий которого является налаживание связей между Европой и Россией.

Паке пообещал внести всю премиальную сумму - 500 тысяч рублей (около 7140 евро) в качестве пожертвования в фонд, напомнив, что очередное мероприятие, посвященное отношениям России и ЕС, состоится уже на следующей неделе в Берлине.

"Растущий национализм, протекционизм и изоляция представляют мировую угрозу, - заявил Карл-Хайнц Паке в конце своего выступления. - Давайте делать все возможное, чтобы предотвратить это. Но только делать с ясностью и аналитической глубиной Гайдара. Свобода и личная ответственность должны вернуться на международную арену".

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