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Премия имени Вацлава Гавела

Содержание страницы генерируется автоматически по запросу "премия имени Вацлава Гавела".

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Tatiana Khomich holds a poster of jailed Belarus civil rights activist Maria Kalesnikava who won the Vaclav Havel Human Rights Prize awarded at the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in Strasbourg, eastern France, Monday, Sept. 27, 2021. (AP Photo/Jean-Francois Badias)

Премия Совета Европы Колесниковой - награда белорусам и тревожный сигнал 27.09.2021

В Страсбурге престижную премию в сфере правозащиты присудили одной из ключевых фигур белорусской оппозиции Марии Колесниковой. DW узнала, как эту новость восприняли в Беларуси и Германии.
MINSK, BELARUS - AUGUST 04: A court hearing on the criminal case against Maria Kolesnikova and Maxim Znak is being held in Minsk, Belarus on August 04, 2021. Stringer / Anadolu Agency

Мария Колесникова награждена премией Вацлава Гавела 27.09.2021

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, осужденная на 11 лет лишения свободы, стала лауреатом премии имени Вацлава Гавела. Награду от имени Марии получила ее сестра.
Files - University professor, blogger, and member of the Muslim Uighur minority, Ilham Tohti pauses before a classroom lecture in Beijing on June 12, 2010. Photo: Frederic J. BROWN/afp/dpa (zu dpa Uigurischer Regimekritiker in China zu lebenslanger Haft verurteilt vom 23.09.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Премия Вацлава Гавела вручена активисту-уйгуру и молодым правозащитникам 30.09.2019

Уйгурский ученый Ильхам Тохти, сидящий в тюрьме, получил премию Вацлава Гавела. Наградой также отмечены молодые правозащитники балканских стран.

Почему Оюб Титиев оказался за решеткой на самом деле (09.01.2019) 09.01.2019

В среду исполнился год с момента задержания чеченского правозащитника Оюба Титиева. Он был обвинен в хранении наркотиков. Правозащитные организации уверены, что дело Титиева полностью сфабриковано.
Oyub Titiyev, the head of regional branch of Russian human rights group Memorial attends a court hearing in Grozny, Russia, Thursday, Jan. 25, 2018. Titiyev has been in custody since his arrest earlier this month on drug possession charges that Memorial said described as trumped up. (AP Photo/Musa Sadulayev) |

Глава чеченского "Мемориала" номинирован на премию Совета Европы 29.08.2018

Оюб Титиев выдвинут на премию имени Вацлава Гавела наряду с правозащитниками из Кубы и Бахрейна. Лауреат премии этого года станет известен 8 октября.
Der russische Künstler Petr Pawlensky verlässt das Gerichtsgebäude in Moskau. Foto: Yulia Wyschnewezkaya / DW Copyright: © David Heald

Художник Павленский лишен премии Гавела 08.07.2016

Художнику Петру Павленскому аннулировали премию Вацлава Гавела. Организация Human Rights Foundation уличила российского акциониста в поддержке "группы, использующей насилие".

Старейшую правозащитницу России наградили в Страсбурге (29.09.2015) 29.09.2015

Председательнице Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой вручили премию имени Вацлава Гавела.
Europäischer Gerichtshof weist Klagen von Bodenreformopfern zurück Der Hammer eines Richters liegt am Mittwoch (30.03.2005) in einem Gerichtssaal im Europäischen Gericht für Menschenrechte in Straßburg. Die Bundesrepublik muss Opfer der Bodenreform in Ostdeutschland nicht höher entschädigen. Das geht aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg hervor, das am Mittwoch verkündet wurde. Foto: Ronald Wittek +++(c) dpa - Bildfunk+++

Верность принципам - залог успеха Ассоциации молодых юристов Грузии 01.10.2013

Организация из Грузии была выдвинута кандидатом в лауреаты премии Совета Европы имени Гавела. Награды был удостоен другой кандидат, но это не умоляет заслуг грузинских правозащитников.