Премия имени Вацлава Гавела

Премия Совета Европы Колесниковой - награда белорусам и тревожный сигнал

В Страсбурге престижную премию в сфере правозащиты присудили одной из ключевых фигур белорусской оппозиции Марии Колесниковой. DW узнала, как эту новость восприняли в Беларуси и Германии.