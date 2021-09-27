Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Содержание страницы генерируется автоматически по запросу "премия имени Вацлава Гавела".
.
В Страсбурге престижную премию в сфере правозащиты присудили одной из ключевых фигур белорусской оппозиции Марии Колесниковой. DW узнала, как эту новость восприняли в Беларуси и Германии.
Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, осужденная на 11 лет лишения свободы, стала лауреатом премии имени Вацлава Гавела. Награду от имени Марии получила ее сестра.
Уйгурский ученый Ильхам Тохти, сидящий в тюрьме, получил премию Вацлава Гавела. Наградой также отмечены молодые правозащитники балканских стран.
В среду исполнился год с момента задержания чеченского правозащитника Оюба Титиева. Он был обвинен в хранении наркотиков. Правозащитные организации уверены, что дело Титиева полностью сфабриковано.
Оюб Титиев выдвинут на премию имени Вацлава Гавела наряду с правозащитниками из Кубы и Бахрейна. Лауреат премии этого года станет известен 8 октября.
Художнику Петру Павленскому аннулировали премию Вацлава Гавела. Организация Human Rights Foundation уличила российского акциониста в поддержке "группы, использующей насилие".
Председательнице Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой вручили премию имени Вацлава Гавела.
Организация из Грузии была выдвинута кандидатом в лауреаты премии Совета Европы имени Гавела. Награды был удостоен другой кандидат, но это не умоляет заслуг грузинских правозащитников.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact