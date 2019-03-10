 Президент ФРГ осудил рост антисемитизма в Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 10.03.2019

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Германия

Президент ФРГ осудил рост антисемитизма в Германии

В демократическом обществе антисемитизм - красная линия, которая не подлежит торгу, подчеркнул Штайнмайер. Каждое проявление ненависти к евреям является посягательством на конституцию ФРГ, указал он.

Мужчины в кипах

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) осудил рост антисемитизма в Германии. "Мне стыдно и больно, что антисемитизм именно здесь, в Германии, все чаще открыто демонстрирует свой оскал", - сказал он на открытии Недели братства в воскресенье, 10 марта, в Нюрнберге.

Штайнмайер выразил глубокую обеспокоенность тем, что антисемитизм вновь становится допустимым "в приличном обществе". "В любом демократическом обществе антисемитизм - это красная линия, которая не подлежит торгу", - подчеркнул он. Президент отметил, что антисемитизм проявляется на улице, в классах и на школьном дворе, в политических речах и особенно быстро распространяется в социальных сетях.

Контекст

Моббинг в берлинской школе на почве антисемитизма стал катализатором проблемы в ФРГ. О необходимости борьбы с этим явлением и недопустимости его банализации среди молодежи предупреждают эксперты и политики. (30.03.2018)

Группа экспертов представила в бундестаге доклад о распространении антисемитизма в Германии. Вывод неутешителен: каждого пятого жителя ФРГ можно считать латентным антисемитом. (25.01.2012)

"Любое проявление ненависти и уж тем более акт насилия в отношении евреев является нападением на основы нашего сосуществования, на нашу конституцию, демократию и на наше открытое общество", - указал Франк-Вальтер Штайнмайер. Он подчеркнул, что с такими проявлениями нельзя мириться, необходимо вмешательство государства и гражданское мужество.

Важная роль школы

По словам федерального президента, особую ответственность несут школы. Именно здесь детям дают знания о том, как возник антисемитизм и "как фанатичная расовая ненависть довела Германию до варварства", пояснил он, добавив, что детям нужно давать "широкие представления о еврействе, о разнообразии еврейской жизни и еврейской культуры, которая развивалась в Германии на протяжении столетий".

Неделя братства ежегодно проводится в марте с 1952 года. Ее цель - развитие диалога между иудеями и христианами в Германии.

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    Автор: Дарья Брянцева


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