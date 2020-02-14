 Президент ФРГ обвинил Россию, США и Китай в национальном эгоизме | Новости из Германии о Германии | DW | 14.02.2020

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Германия

Президент ФРГ обвинил Россию, США и Китай в национальном эгоизме

Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Вашингтон, Москву и Пекин в том, что мир становится все менее безопасным.

Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) обвинил США, Китай и Россию в национальном эгоизме, который приводит к "росту недоверия, росту вооружений и недостатку безопасности". Об этом президент заявит в речи, открывающей Мюнхенскую конференцию по безопасности и распространенной в пятницу, 14 февраля.

Контекст

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По его словам, девизом администрации США является тезис, что каждая страна должна "ставить свои интересы выше чужих". "Как будто, когда каждый думает о себе, учтены интересы всех", - отметил Штайнмайер, впрочем, отметивший важность трансатлантического сотрудничества.

Президент Германии обвинил Россию в аннексии Крыма, произошедшей "без оглядки на международное право". "Она снова сделала военную силу и насильственное перемещение границ инструментом политики", - подчеркнул Штайнмайер. Следствием таких действий, по его мнению, является непредсказуемость и отсутствие безопасности.

Китай, ставший важным членом международных институтов, по словам главы германского государства, "признает международное право только там, где это не противоречит его собственным интересам", что выражается в его действиях "против меньшинств" и угрожающей соседям политике в Южно-Китайском море.

Эти действия вредят нам всем, ведь обеспечение собственной безопасности за счет других приводит к "росту недоверия, росту вооружений и недостатку безопасности, предупредил Франк-Вальтер Штайнмайер.

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    Автор: Григорий Аросев


Контекст

Мюнхенские тезисы

DW представляет галерею основных выступлений Мюнхенской конференции по безопасности. Медведев объявил о начале новой холодной войны, а Порошенко и вовсе обвинил РФ в попытке создать "альтернативную Европу". (13.02.2016)  

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