 Президент ФРГ не может улететь из Эфиопии из-за поломки самолета | Новости из Германии о Германии | DW | 30.01.2019

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Германия

Президент ФРГ не может улететь из Эфиопии из-за поломки самолета

У правительственного самолета "Теодор Хойс" возникли неполадки с системой подачи сжатого воздуха. Ранее обнаруживались поломки в самолетах, на которых летают Меркель и Мюллер.

Франк-Вальтер Штайнмайер у самолета Теодор Хойс

Франк-Вальтер Штайнмайер у самолета "Теодор Хойс"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) не может вылететь из Эфиопии в Берлин из-за поломки правительственного самолета "Теодор Хойс", сообщает в среду, 30 января, агентство dpa. Вылет откладывается, специалисты пытаются устранить неполадки с системой подачи сжатого воздуха.

Контекст

Громкие сделки на авиасалоне в Дубае показали: российский среднемагистральный лайнер не сможет реально конкурировать с самолетами Airbus и Boeing, считает Андрей Гурков. (16.11.2017)

В конце мая - начале июня первый полет должен совершить новый российский пассажирский самолет МС-21. Что он из себя представляет и сможет ли конкурировать с мировыми лидерами - у DW. (24.05.2017)

Вся делегация, которая включает в себя около 55 человек, пока остается в отеле. Штайнмайер, еще будучи министром иностранных дел Германии, в 2014 году также вынужден был задержаться в Эфиопии из-за поломки самолета.

Не первый случай

В ноябре 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) пропустила открытие саммита "большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе из-за "сбоя электронных систем" в правительственном самолете.

Министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер (Gerd Müller) в январе этого года вынужден был внести коррективы в программу своего зарубежного турне по странам южной Африки из-за того, что сломался правительственный лайнер Global 5000.

Смотрите также:

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Выбор имени

    Решение, чье имя будет носить аэропорт в Германии, принимается на региональном уровне. Название утверждает собрание учредителей и наблюдательный совет аэропорта, куда входят представители местных властей и федеральной земли, акционеры, работники наземных служб и профсоюзы. В некоторых случаях возникали серьезные разногласия, и аэропорты (например, во Франкфурте) так и остались без имени.

  • Аэропорт Гамбурга имени Гельмута Шмидта

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Гамбург

    Обычно аэропорты Германии называют в честь известных немецких политиков, которые родились, учились или работали в том городе, где находится аэропорт. Например, гамбургскому в 2016 году было присвоено имя бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Аэропорт назвали в годовщину смерти популярного политика, который родился именно в этом городе.

  • Аэропорт в Нюрнберге

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    В честь художника

    Единственный аэропорт Германии, названный не в честь политика, находится в Нюрнберге. Четыре года назад ему присвоили имя художника Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer), который родился в этом городе в 1471 году. Ребрендинг аэропорта обошелся в полмиллиона евро.

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Франкфурт без имени

    Осенью 2017 года крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне предложили назвать в честь Гельмута Коля (Helmut Kohl). С такой инициативой выступила молодежная организация Христианско-демократического союза (ХДС) Junge Union. Идею не поддержали: экс-канцлер не был тесно связан с Франкфуртом. Главная воздушная гавань страны - пока без имени.

  • Аэропорт Берлин-Бранденбург

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    С именем, но без аэропорта

    Хотя аэропорт Берлин-Бранденбург еще не открылся, имя у него уже есть. Его назвали в честь экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта. Депутаты берлинского парламента спорили по этому поводу с 2007 года: были предложения назвать его в честь Марлен Дитрих и Альберта Эйнштейна, а также "Аэропортом единства Германии". Но, в конце концов, все же остановились на Брандте - бывшем бургомистре Западного Берлина.

  • Кельнский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Двойные названия

    Воздушные гавани, расположенные между двух городов, имеют двойные названия: аэропорт Лейпциг/Галле, Мюнстер/Оснабрюк, Маастрихт/Ахен... Аэропорт Кельн/Бонн носит имя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), но сами немцы обычно говорят: "Кельнский аэропорт", - и вообще редко пользуются официальными названиями аэропортов.

  • Дюссельдорфский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Код вместо названия

    В 2013 году Дюссельдорф международный (Düsseldorf International) переименовали в аэропорт Дюссельдорфа DUS. Трехбуквенный код должен ассоциироваться у путешественников с известными аэропортами, такими как LAX (в Лос-Анджелес) и JFK (аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке). Позже его предложили назвать в честь бывшего президента Германии Йоханнеса Рау (Johannes Rau), но идею не поддержали.

    Автор: Ксения Сафронова


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Контекст

Как выбирают названия для немецких аэропортов

В Германии не все аэропорты носят имена известных исторических личностей. Кто решает, как будут называться немецкие аэропорты? (30.11.2018)  

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Меркель пропустит открытие саммита G20 в Аргентине из-за поломки самолета

Самолет министра ФРГ сломался во время его турне по Африке

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Летающие автомобили - мечты или уже реальность?  

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