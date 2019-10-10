Президент ФРГ на Рождество напомнил немцам о важности демократии

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в рождественском обращении призвал граждан к большему уважению, сплоченности и уверенности. "Немцы уже 30 лет живут в единстве, свободе и демократии. Это нельзя воспринимать как должное. Мы нуждаемся в демократии, но я думаю, что в настоящее время демократия нуждается в первую очередь в нас", - цитируют немецкие информагентства во вторник, 24 декабря, выдержки из рождественского послания Штайнмайера, которое будет транслироваться в первый день Рождества.

Федеральный президент констатировал, что в уходящем году в Германии стало больше дискуссий и конфликтов, и в этой связи напомнил о результатах выборов в парламенты восточных федеральных земель, дебатах о внутреннем единстве по случаю 30-летия мирной революции и дискуссиях о защите климата. Вопрос теперь заключается в том, как преобразовать трения в уважение, перманентное возмущение в достойную дискуссионную культуру и противоречия в единство, указал он.

По мнению Штайнмайера, ответ на эти вопросы граждане должны искать в демократии. "У всех вас в руке частица Германии", - подчеркнул он.

Антисемитское нападение в Галле

Президент ФРГ также напомнил об антисемитском нападении в Галле, в результате которого погибли два человека. Он сказал, что образ двери синагоги, устоявшей перед выстрелами преступника, глубоко запечатлелся в его памяти.

"Эта дверь символизирует нечто большее - всех нас. Граждане дают отпор тем, кто обижает слабых или делает расистские высказывания. Они приходят на выручку и протестуют в интернете. Поскольку это так, то нас объединяет значительно большее, чем то, что нас разделяет", - резюмировал Франк-Вальтер Штайнмайер.

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