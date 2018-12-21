Президент ФРГ в Рождество призвал к общественному диалогу

"Разговаривайте с теми людьми, чье мнение отличается от вашего", - призвал в своем рождественском обращении федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). И в новом году необходимо продолжать общественный диалог, ведь "немота означает застой", говорится в заявлении, обнародованном в ночь на понедельник, 24 декабря.

По словам Штайнмайера, к чему может привести потеря способности к диалогу, видно на примере других стран. "Мы были свидетелями того, как горели баррикады в Париже, как глубоко политические трещины раскололи США, какое волнение возникло в Великобритании в связи с "Брекзитом", как испытывается прочность Европы в Венгрии, Италии и других местах". Германия не защищена от подобных процессов, предостерегает федеральный президент.

"Сила демократии - это способность к компромиссу"

"И у нас в стране существует неуверенность, существует страх, существует озлобленность", - подчеркивает Штайнмайер. "Наша демократия всегда сильна настолько, насколько мы ее делаем сильной. Она основывается на том, что мы выражаем свое мнение, спорим, обсуждая наши интересы. И нам постоянно приходится учитывать ту возможную опасность, что однажды другие окажутся правы", - сказано в обращении главы государства.

Как отмечает Штайнмайер, "сила демократии - это способность к компромиссу". Но граждане Германии все меньше говорят друг с другом, все реже прислушиваются друг к другу. Повсюду, и в особенности в социальных сетях, "разливается яд, стоит шум и ежедневное раздражение". Люди все больше замыкаются в себе или в среде себе подобных, но "как бы нас не раздражали другие, и как бы другим не хотелось избавиться от нас, одно останется верным и завтра: мы все принадлежим к этой стране", напоминает в своей рождественской речи президент ФРГ.

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