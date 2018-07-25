 Президент Франции и глава МИД РФ обсудили Сирию и Украину | Новости из Германии о Европе | DW | 25.07.2018

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Европа

Президент Франции и глава МИД РФ обсудили Сирию и Украину

Встреча в Елисейском дворце состоялась после переговоров Сергея Лаврова с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Инициатором переговоров с Эмманюэлем Макроном был президент России Путин.

Елисейский дворец в Париже

Елисейский дворец в Париже

После неожиданной встречи в Берлине между канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и главой МИД Германии Хайко Масом (Heiko Maas) с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником генштаба российской армии Валерием Герасимовым Лаврова и Герасимова во вторник, 24 июля, принял и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Контекст

В Берлине 11 июня проходит встреча глав МИД Германии, Франции, России и Украины. DW - о главной теме повестки дня переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины. (11.06.2018)

Как сообщила канцелярия Макрона, о переговорах попросил президент РФ Владимир Путин. В незапланированной встрече в Елисейском дворце участвовал также министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

В сообщении канцелярии также говорится, что в Париже, как и ранее в Берлине, участники обсудили возвращение беженцев в Сирию и конфликт на востоке Украины. Франция и ФРГ наряду с Россией и Украиной являются участницами нормандского формата переговоров по мирному урегулированию в Донбассе.

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