Президент Франции и глава МИД РФ обсудили Сирию и Украину

После неожиданной встречи в Берлине между канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и главой МИД Германии Хайко Масом (Heiko Maas) с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником генштаба российской армии Валерием Герасимовым Лаврова и Герасимова во вторник, 24 июля, принял и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как сообщила канцелярия Макрона, о переговорах попросил президент РФ Владимир Путин. В незапланированной встрече в Елисейском дворце участвовал также министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

В сообщении канцелярии также говорится, что в Париже, как и ранее в Берлине, участники обсудили возвращение беженцев в Сирию и конфликт на востоке Украины. Франция и ФРГ наряду с Россией и Украиной являются участницами нормандского формата переговоров по мирному урегулированию в Донбассе.

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