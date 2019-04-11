 Президент Франции встретился с Зеленским и Порошенко | Новости из Германии о Европе | DW | 12.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Президент Франции встретился с Зеленским и Порошенко

В Елисейском дворце подчеркнули, что Зеленскому в Париже подготовили "более неформальный" прием, чем Порошенко.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

За девять дней до второго тура выборов в Украине президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Париже в пятницу, 12 апреля, Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Порошенко приехал во Францию после встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель   (Angela Merkel), состоявшейся в тот же день.

В сообщении Елисейского дворца по этому поводу указывается, что такие контакты позволят подготовить "будущие этапы развития франко-украинских отношений и совместной работы по вопросам европейской безопасности". Особо подчеркивается, что Зеленскому в Париже подготовили "более неформальный" прием, чем Порошенко.

Зеленский назвал встречу с Макроном перспективной

Встреча Макрона с Зеленским продлилась полчаса. С украинской стороны помимо Зеленского в ней приняли бывший замглавы украинского Минюста Руслан Рябошапка, а также экс-министр финансов Александр Данилюк. Вместе с Эмманюэлем Макроном в беседе с Владимиром Зеленским участвовал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Контекст

Немецкий политик призвал Владимира Зеленского сообщить, каким он видит внешнеполитический курс Украины в случае победы на президентских выборах. (12.04.2019)

Вне зависимости от результатов выборов Германия намерена работать на позитивное развитие Украины. (12.04.2019)

Каких-либо заявлений по завершению встречи сделано не было. "Мне было приятно встретить господина Макрона", - сказал журналистам "Радио свобода" по окончании встречи Зеленский, назвав ее конструктивной. Он отметил, что, темы, которые затрагивались во время беседы, касались прекращения войны в Украине.

Порошенко отказался комментировать встречу

Встреча Макрона с Порошенко продолжалась около часа. Президент Украины отбыл из резиденции французского лидера, не сделав никаких заявлений ожидавшим его журналистам. 

Позже в эфире телеканала "Интер" по видеосвязи из Парижа после встречи с Макроном Порошенко заявил, что Германия и Франция готовы к проведению встречи на высшем уровне в "нормандском формате". Он добавил, что после выборов соответствующее сообщение о подготовке заседания будет направлено России, являющейся одним из членов "нормандской четверки". Президент Украины добавил, что во время встреч с канцлером Германии и президентом Франции он обсудил вопросы установления мира и безопасности в Донбассе.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • Владимир Зеленский во время съемок телесериала

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Шоумен

    В популярном телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский (на фото - во время съемок) играет учителя истории, который становится президентом Украины. Сейчас он сделал попытку стать настоящим президентом и сразу вышел во второй тур выборов. Комик и телепродюсер Зеленский известен по всей стране. В ходе избирательной кампании он называет себя клоуном. Поможет ли это ему победить 21 апреля?

  • Рональд Рейган в одном из фильмов с его участием

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Звезда Голливуда

    Вы его здесь узнали? Это Рональд Рейган, президент США в 1981-89 годы. На заре карьеры он был известным актером (на фото - в фильме "Королева гор"). Но Рейган не стал президентом, сойдя со съемочной площадки. В 1967-75 годах он был губернатором Калифорнии. В избирательной кампании республиканца-Рейгана поддержали такие великие голливудские деятели, как актер Джон Уэйн и режиссер Уолт Дисней.

  • Музыкант Майкл Мартейи

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Экстравагантный

    Под псевдонимом "сладкий Микки" музыкант Мишель Мартейи стал знаменитым в 1980-х годах. Он прославился яркими нарядами, а так же экстравагантными выступлениями на сцене. С 2011 по 2016 годы Мартейи был президентом Гаити, руководил восстановительными работами на острове после разрушительного землетрясения 2010 года. Многое из восстановленного через 6 лет вновь разрушил ураган "Мэтью".

  • Игнаций Ян Падеревский

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Виртуоз

    Небольшой экскурс в историю: сразу по окончании Первой мировой войны талантливый пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский был назначен премьер-министром и министром иностранных дел восстановившей свою государственность Польши. В качестве премьера он от имени Варшавы подписал Версальский мирный договор. Менее чем через год Падеревский подал в отставку, позднее еще не раз возвращался в политику.

  • Имран Хан

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Чемпион мира

    Как игрок в крикет нынешний премьер-министр Пакистана Имран Хан добился огромных успехов: в 1992 году национальная команда, капитаном которой был Хан (на фото - с флагом), стала чемпионом мира. А уже в 1996 году он основал партию и дважды был депутатом парламента. В 2018 году его "Движение за справедливость" успешно выступило на парламентских выборах, и Хан был избран премьер-министром.

  • Футболист Джордж Веа

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Кудесник мяча

    Завидные спортивные успехи и в активе либерийца Джорджа Веа, в прошлом - форварда ряда ведущих европейских клубов. В 1995 году он добился уникального результата - стал первым и пока единственным африканцем, которого ФИФА назвала лучшим футболистом года. В 2005 году Веа попытался стать президентом Либерии, но проиграл выборы. Однако в конце 2017 года ему удалось занять кресло главы государства.

  • Сильвио Берлускони поет

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Скандалист

    Сильвио Берлускони - не профессиональный политик. Деньги для учебы он зарабатывал как конферансье и певец на круизных лайнерах. Позже Берлускони, карьеру которого сопровождали разные скандалы, стал миллиардером, заработав деньги в строительном и медийном бизнесе. Его партия "Вперед, Италия" взяла власть в 1994 году. Тогда же начался первый из четырех сроков Берлускони на посту премьера.

  • Рэпер Роберт Киагулани

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Надежда молодежи

    Рэпер Боби Уайн еще не президент, но, видимо, хочет им стать в 2021 году. Под настоящим именем Роберт Киагулани он с 2017 года депутат парламента Уганды. Его сторонники - преимущественно молодежь, недовольная президентом Мусевени, который занимает этот пост с 1986 года. Уайн, кажется, задел интересы влиятельных лиц: его шофера убили, сам рэпер был арестован и, предположительно, подвергнут пыткам.

    Автор: Ута Штайнвер


Смотреть видео 02:12

Предвыборные поездки Порошенко и Зеленского в Европу

Контекст

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

Не только шоумен Зеленский - кандидат в президенты Украины - идет в политику без опыта в этой сфере. По всему миру актерам, музыкантам и спортсменам не раз удавалось занять самые высокие госпосты. (02.04.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Предвыборные поездки Порошенко и Зеленского в Европу  

Выборы президента Украины: что думают о Зеленском и Порошенко в Винницкой области  

Почему "вотчина Порошенко" проголосовала за Зеленского?  

Также по теме

Выборы президента Украины: что думают о Зеленском и Порошенко в Винницкой области (11.04.2019) 11.04.2019

В первом туре шоумен Владимир Зеленский значительно обошел действующего президента. Однако в команде Петра Порошенко еще надеются набрать очки. А что думают избиратели в украинских регионах?

Ukraine Wolodymyr Selenskyj

Зеленский отверг предложенную Порошенко дату дебатов 08.04.2019

Действующий президент Украины предложил провести теледебаты за неделю до выборов. Его соперник настаивает на более позднем сроке.

Kanzlerin Merkel empfängt Poroschenko

Как Меркель и Порошенко отвечали на вопросы о Зеленском 12.04.2019

Во время визита Петра Порошенко к Ангеле Меркель в Берлин не обошлось без вопросов журналистов о Владимире Зеленском. Что еще обсуждали канцлер Германии и действующий президент Украины - у DW.

Реклама

Самые читаемые

Пойдет ли в Европу газ из Туркмении и Узбекистана  

Порошенко у Меркель: Берлин не за Зеленского?  

Письмо к Лукашенко: философ заявил об угрозе аннексии со стороны России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно