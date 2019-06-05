Президент Украины назвал условия снятия блокады Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при выполнении которых Украина может снять экономическую блокаду с контролируемых пророссийскими сепаратистами территорий Донбасса. Об этом он заявил в понедельник, 8 июля, выступая в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.





По словам главы государства, это возможно, если сепаратисты вернут украинские предприятия, захваченные в Донбассе. "Все в ближайшее время можно открыть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно "национализированные" наши предприятия, которые находятся сейчас на временно оккупированных территориях", - цитирует Зеленского агентство УНИАН.

Ранее, 6 июня, о такой возможности снять временный запрет на перемещение грузов через линию разграничения заявил в Минске представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе экс-президент Украины Леонид Кучма. По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, этот вопрос "будет на рассмотрении в экономической подгруппе" на следующем заседании.

Блокада Донбасса

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое прекратило движение товаров между Украиной и неподконтрольной украинскому правительству частью Донбасса, было принято в марте 2017 года. При этом активисты и депутаты, которые на несколько месяцев раньше, еще в декабре 2016 года, начали блокировать транспортное сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса, требовали, чтобы список задач был более широким: содействовать обмену пленными, остановить финансирование сепаратистов и перевозку контрабанды через линию разграничения. Однако полностью добиться ни одной из этих целей так и не удалось.

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