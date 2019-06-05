Президент Украины назвал условия снятия блокады Донбасса

Украина может снять временный запрет на перемещение грузов через линию разграничения после возвращения сепаратистам незаконно "национализированных" предприятий на территории Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при выполнении которых Украина может снять экономическую блокаду с контролируемых пророссийскими сепаратистами территорий Донбасса. Об этом он заявил в понедельник, 8 июля, выступая в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
По словам главы государства, это возможно, если сепаратисты вернут украинские предприятия, захваченные в Донбассе. "Все в ближайшее время можно открыть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно "национализированные" наши предприятия, которые находятся сейчас на временно оккупированных территориях", - цитирует Зеленского агентство УНИАН.
Ранее, 6 июня, о такой возможности снять временный запрет на перемещение грузов через линию разграничения заявил в Минске представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе экс-президент Украины Леонид Кучма. По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, этот вопрос "будет на рассмотрении в экономической подгруппе" на следующем заседании.
Блокада Донбасса
Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое прекратило движение товаров между Украиной и неподконтрольной украинскому правительству частью Донбасса, было принято в марте 2017 года. При этом активисты и депутаты, которые на несколько месяцев раньше, еще в декабре 2016 года, начали блокировать транспортное сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса, требовали, чтобы список задач был более широким: содействовать обмену пленными, остановить финансирование сепаратистов и перевозку контрабанды через линию разграничения. Однако полностью добиться ни одной из этих целей так и не удалось.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также: