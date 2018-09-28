 Президент Турции открыл в Кельне центральную мечеть | Новости из Германии о Германии | DW | 29.09.2018

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Германия

Президент Турции открыл в Кельне центральную мечеть

Эрдоган подвел итоги своему двухдневному госвизиту в Германию. Немецкие политики отказались от участия в церемонии открытия мечети.

Открытие мечети в Кельне

Открытие мечети в Кельне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 29 сентября, в рамках своего госвизита в ФРГ открыл в кельнском районе Эренфельд центральную мечеть Турецко-исламского союза религиозных учреждений в Германии (DITIB). Ее строительство обошлось почти в 30 млн евро. Это одна из крупнейших в Европе мечетей и может вместить одновременно порядка 1100 верующих.

В связи с визитом турецкого лидера полицейские оцепления были установлены вокруг целого ряда кварталов. К моменту прибытия Эрдогана в международный аэропорт Кельн/Бонн все ведущие автобаны были перекрыты на въезд в город. Порядок поддерживали порядка 3 тысяч полицейских.

Между тем в правобережном районе Дойц собрались сотни митингующих, выступающих против визита турецкого президента. Они принесли с собой плакаты с надписями "Остановите диктатуру Эрдогана", "Эрдоган - go home".

Немецкие политики отказались от участия в церемонии

До начала торжественной церемонии в Кельне с турецким лидером в аэропорту встретился премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet). Он не смог принять турецкого политика во дворце Ван неподалеку от аэропорта, поскольку владелец находящейся в частном пользовании резиденции запретил использовать ее для встречи.

Контекст

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От присутствия на открытии мечети Лашет отказался из соображений того, что в противном случае мероприятие могло превратиться в "крайне политизированное событие". Обер-бургомистр Кельна Хенриетте Рекер (Henriette Reker) также отказалась принять участие в церемонии. Неофициальное приглашение было озвучено ей буквально в последний момент - вечером в пятницу, 28 сентября. По словам ее пресс-секретаря, такое предложение следует рассматривать как "запоздалое" или "несерьезное", что свидететельствует об отсутствии заинтересованности турецкой стороны в участии властей города в церемонии. В заявлении, обнародованном перед открытием, Рекер выразила надежду, что мечеть "в будущем станет истинным проявлением диалога между людьми различных культур и религиозной принадлежности". 

Эрдоган считает свой визит успешным

В торжественной речи по случаю начала работы молельного сооружения Эрдоган подвел итоги своему двухдневному госвизиту в Германию, назвав его "успешным". По словам турецкого лидера, ему удалось обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) вопросы экономических инвестиций и проблему "эффективной борьбы с расизмом и исламофобией".

Несмотря на заверения Эрдогана и соблюдение дипломатического протокола на самом высоком уровне, переговоры, в очередной раз, продемонстрировали серьезные расхождения Берлина и Анкары по целому ряду вопросов. Особенное недовольство Германии вызывает ситуация с удерживаемыми в турецких тюрьмах гражданами ФРГ.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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