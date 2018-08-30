Президент США Трамп пригрозил выйти из ВТО

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности выйти из Всемирной торговой организации (ВТО). "Если она не изменится, я выведу (США .- Ред.) из ВТО", - сказал Трамп в интервью агентству Bloomberg в четверг, 30 августа. Трамп ранее неоднократно критиковал ВТО, которая, по его мнению, ведет себя несправедливо по отношению к Соединенным Штатам.

Так, уже появлялась информация о том, что Трамп хочет вывести США из организации, однако затем министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что все это "фейковые новости". Для выхода из ВТО необходимо одобрение Конгресса.

Трамп отклонил предложение ЕС об отмене пошлин на автомобили

Трамп также отклонил предложение Евросоюза по отмене пошлин на ввоз автомобилей. "Оно недостаточно хорошее, - пояснил президент США Bloomberg. - Их потребительские привычки - это покупать их машины, а не наши".

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрем заявляла о желании ЕС "снизить даже наши тарифы на автомобили до нуля, все тарифы до нуля, если Соединенные Штаты сделают то же самое".

Трамп сравнил ЕС с Китаем, с которым США также ведут спор о торговле. "Европейский Союз почти так же плох, как и Китай, только он меньше", - считает Трамп.

Смотрите также:

Политика Трампа в карикатурах Как Трамп Путину отмену санкций посулил Дональд Трамп заявил, что может подумать о снятии санкций с России, если Кремль согласится на сотрудничество с США по вопросам Сирии и Украины. Сергей Елкин сравнил слова Трампа с обещаниями гадалки.

Политика Трампа в карикатурах Трамп под ударом после встречи с Путиным Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не понравилась многим в Конгрессе. Особенно взъелись на президента США его соперники-демократы. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах Американцы готовят санкционный удар против России В Конгресс внесен законопроект о новых жестких санкциях в адрес Москвы из-за вмешательства России в выборы в США. Удастся ли Путину отразить атаку, и за кого болеет президент Трамп? Взгляд Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах Как Трамп американо-российские отношения улучшил Президент США Дональд Трамп решил пригласить своего российского коллегу Владимира Путина в Вашингтон. О возможной реакции хозяина Кремля - карикатурист Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Что стало с НАТО после саммита с Трампом Саммит НАТО в Брюсселе стал шоу одного человека - президента США Дональда Трампа, чьи противоречивые заявления затмили другие события встречи. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

Политика Трампа в карикатурах Ответ ЕС на пошлины США: если ты меня не любишь, то я тоже нет Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров.

Политика Трампа в карикатурах Трамп вносит раскол в G7 Саммит G7 в Канаде проходит на фоне серьезных разногласий президента США Дональда Трампа с европейскими коллегами. Взгляд Сергея Елкина на встречу мировых лидеров в Квебеке.

Политика Трампа в карикатурах Сделка Трампа и Кима: безопасность в обмен на денуклеаризацию Ким Чен Ын пообещал полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. Сергей Елкин о "выходе" лидера КНДР из атомного бункера.

Политика Трампа в карикатурах Как Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в гости Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с Владимиром Путиным их предстоящую встречу, которая может пройти в Вашингтоне. Вот как увидел этот разговор карикатурист Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Встреча Ким Чен Ына и Трампа: с ракетой за пазухой? Лидеры США и КНДР согласились встретиться - сенсация, учитывая их недавние угрозы в адрес друг друга. Карикатурист Сергей Елкин о "тайных" аргументах, которыми Ким Чен Ын и Дональд Трамп будут оперировать при встрече.

Политика Трампа в карикатурах Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше? Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

Политика Трампа в карикатурах Российский след в американской политике В США продолжается расследование возможного вмешательства Кремля в президентские выборы. Вашингтон готов выделить миллиарды на противодействие Москве. Карикатурист Сергей Елкин о меняющихся реалиях.

Политика Трампа в карикатурах Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах Дональд Трамп против CNN Дональд Трамп опубликовал видео, на котором он "избивает" человека с логотипом CNN вместо лица. Мировые СМИ уже осудили его действия.

Политика Трампа в карикатурах Санкции от Трампа, или "Мы это не заказывали!" США заявили, что санкции в отношении России из-за аннексии Крыма остаются в силе. Такой "подарок" от Дональда Трампа вряд ли придется по вкусу Владимиру Путину, уверен карикатурист Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Что думают о Трампе в Европе Непредсказуемость политики президента США Дональда Трампа вызывает беспокойство многих политиков в Европе. Карикатурист Сергей Елкин визуализировал страхи европейцев.

Политика Трампа в карикатурах "Твиттер" Трампа - не воробей Президент США Дональд Трамп то и дело постит неоднозначные заявления в своем аккаунте в Twitter. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем это может для него обернуться.

Политика Трампа в карикатурах А был ли компромат? Накануне вступления Трампа в должность президента появились сообщения о том, что российские спецслужбы якобы могут обладать компроматом на него. Американский лидер все отрицал, Путин рассказал, что в РФ самые лучшие "девушки с социально пониженной ответственностью", но они все же не приглянулись Трампу. В итоге никто так и не понял, что это было. Может, время компромата просто еще не пришло? Автор: Илья Коваль



Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации Америка прежде всего? Теперь на деле Еще до вступления в должность президента США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов идти на конфликты, чтобы защитить интересы Америки в ее отношениях с основными торговыми партнерами. Трампу потребовалось немногим больше года, чтобы вслед за словами последовали действия.

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации Штрафные пошлины на импорт стали и алюминия 8 марта 2018 г. Дональд Трамп делает первый шаг в торговом конфликте, до сих пор существовавшем лишь на словах. В прямом эфире, организованном из Овального кабинета на весь мир, окруженный американскими сталелитейщиками, президент США подписывает указ о введении штрафных пошлин на импорт стали и алюминия. Главный пострадавший - Китай. Введение в действие пошлин в отношении стран ЕС пока отложено.

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации Торговый конфликт доходит до Германии С 1 июня 2018 г. действие американских штрафных пошлин распространилось и на импорт стали из ЕС, например, на эти стальные листы, выпускаемые немецкой фирмой Salzgitter AG. Несмотря на это, потери для германского экспорта пока носят ограниченный характер. Однако ситуация может измениться, если Трамп осуществит свою следующую угрозу и наложит 20-процентные пошлины на ввозимые из ЕС автомобили.

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации Twitter-угрозы - главное оружие Трампа Twitter - главный инструмент американского президента. Дональд Трамп использует сервис, чтобы представить свой взгляд на вещи, озвучить новые угрозы или выдвинуть очередной ультиматум. В "крестовом походе" американского лидера за установление нового порядка отношений с важнейшими торговыми партнерами США - Китаем, ЕС и членами NAFTA Мексикой и Канадой - не проходит и дня без Twitter-атак.

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации Угроза для немецких автоконцернов Новые автомобили марки Mercedes ждут в немецком Бремерхафене отправки за рубеж. Когда президент США угрожает введением 20-процентных пошлин на машины из ЕС, его целью являются прежде всего Daimler и другие немецкие автоконцерны. Их успехи на американском рынке, по мнению Трампа, являются причиной гигантского торгового дефицита США.

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации Новая сделка с Канадой и Мексикой Одной из главных целей Трампа было переиграть условия соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (NAFTA), которое, по его мнению, наносит ущерб американской экономике. Трамп пытается защитить интересы американского бизнеса, страдающего от переноса производства - в первую очередь автостроителями - в Мексику, где более дешевая рабочая сила.

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации Мексика под прицелом торговой политики США В Мексике выпускают машины для американского рынка не только автопроизводители из США - немецкий Volkswagen и другие автоконцерны десятилетиями работают по такой схеме. Под давлением Трампа в последнее время ряд автогигантов, таких как Ford, заморозили планы строительства в Мексике новых заводов. На фото - миллионный автомобиль "Фольксваген Жук", выпущенный в Мексике в 1992 году.

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации Канада тоже чувствует давление со стороны США Наряду с Мексикой жесткий стиль поведения американского президента в торговой политике почувствовала на себе и Канада. Помимо канадских стали и алюминия под санкции США попала и древесина. Однако в итоге штрафные пошлины на канадские мягкие древесные породы, введенные в апреле 2017 года, привели к резкому повышению цен на этот продукт для строителей домов, прежде всего, в Америке.

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации Ответный удар Пекина Главной целью своих ответных штрафных пошлин в адрес США китайское правительство избрало американских производителей продовольствия. В итоге такие продукты как орехи, овощи и мясо, ввезенные из США, стали в Китае существенно дороже - как в этом супермаркете в Гонконге, специализирующемся на продаже продуктов made in USA.

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации Американские внедорожники в поле зрения Пекина Если все пойдет так, как планируют власти КНР, то машины американских автопроизводителей, например внедорожники Jeep концерна Fiat Chrysler, в будущем подорожают на четверть. Впредь на них будут наложены дополнительные ввозные пошлины в 25 процентов. Новый список товаров, которые попадут под ответные таможенные пошлины Китая, уже находится в процессе подготовки, утверждают в Пекине. Автор: Томас Кольман

