 Президент РФ Путин подписал закон о пенсионной реформе | Новости из Германии о России | DW | 03.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Президент РФ Путин подписал закон о пенсионной реформе

Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста в России. Ранее в тот же день за законопроект проголосовал Совет Федерации.

Акция в Москве против пенсионной реформы. 22 сентября 2018 года

Акция в Москве против пенсионной реформы. 22 сентября 2018 года

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет. Об этом в среду, 3 октября, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее в тот же день данный законопроект одобрил Совет Федерации. За принятие закона о пенсионной реформе проголосовали 149 сенаторов, против - пятеро, трое воздержались. В ходе заседания несколько членов Совфеда высказались против принятия закона, передает "Интерфакс". По мнению одного из них, Вячеслава Мархаева, он противоречит российской конституции, в которой запрещено издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы гражданина.

Поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и до 60 - для женщин будет проводиться ежегодно на 1 год в течение переходного периода с 2019 по 2023 годы. Чтобы выйти на пенсию досрочно, трудовой стаж для мужчин составит 42 года, а для женщин - 37 лет.

Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста 27 сентября. Этот закон не нашел понимания в российском обществе - по стране прокатились массовые акции протеста, а рейтинги "Единой России" и президента Владимира Путина снизились на 7 и 8 процентных пунктов соответственно.

Контекст

Госдума России 26 сентября единогласно приняла все поправки к законопроектам о пенсионной реформе, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным. Подробности - у DW. (25.09.2018)

В телеобращении к гражданам РФ Владимир Путин, в частности, предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8, а на 5 лет. (29.08.2018)

В день принятия закона верхней палатой российского парламента, 3 октября, в Москве перед зданием Совета Федерации состоялись сразу несколько акций, организованные коммунистами и лидером "Левого фронта" Сергеем Удальцовым.

Накануне в ходе совещания с правительством РФ президент Путин заявил, что после принятия предложенных им в конце сентября поправок о смягчении реформы повышение пенсионного возраста не принесет в госбюджет никакого дохода. Поэтому правительство должно изыскать в федеральном бюджете средства для финансирования изменений.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Ёлкина на тему пенсионной реформы в России

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Правительство дождалось результатов выборов

    О необходимости повышать пенсионный возраст в России эксперты говорили уже давно. Правительство и чиновники тему не педалировали... до президентских выборов 18 марта 2018 года. А после переизбрания Владимира Путина и переназначения Дмитрия Медведева в должности премьера о пенсионной реформе было объявлено официально.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Плюс 5 лет для мужчин, плюс 8 - для женщин

    Законопроект о постепенном повышении возраста выхода на пенсию правительство РФ одобрило 14 июня 2018 г. Согласно нему, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в России - Медведев говорит лежащему на футбольном поле пенсионеру, чтобы тот не симулировал, а встал и играл

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Поышение пенсионного возраста в России под шумок ЧМ-2018

    Примечательно, что о планах повысить пенсионный возраст правительство РФ объявило во время ЧМ-2018. По мнению экспертов, власти сделали беспроигрышную ставку на спортивную эйфорию.

  • Карикатура Сергея Елкина на пенсионную реформу в РФ. Красная Шапочка, встретив волка, говорит ему: Иду рассказать бабушке про пенсионную реформу

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Профсоюзы - против повышения

    Общероссийское объединение профсоюзов запустило адресованную президенту Путину петицию с требованием не повышать возраст выхода на пенсию. Лишь за первые две недели ее подписали уже более 2,5 миллионов россиян.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в РФ: пенсионер приседает с гантелями

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Пенсионерам приказано долго жить

    Один из вопросов, которые волнуют граждан в случае повышения возраста, - это доживут ли они до пенсии. Для российских мужчин здесь ситуация особенно проблемная. Даже при нынешнем возрасте выхода на пенсию в 60 лет вероятность дожить до этого момента у 20-летних мужчин в России составляет 68%.

  • Карикатура Сергея Елкина о перспективах пенсионеров в РФ

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Какие пенсионеры нужны в России

    В целом же перспективы пенсионеров выглядят так: пенсионный возраст возрастет до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Вопрос лишь в том, возрастет ли продолжительность жизни? Сегодня средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 66,5 лет, а женщин - 77.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в России

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи

    В ответ на планы правительства повысить пенсионный возраст многие россияне вышли на улицы. Первые многочисленные акции, инициированные Алексеем Навальным, прошли 1 июля в трех десятках российских городов. С тех пор акции против повышения пенсионного возраста повторяются с заметной регулярностью.

  • Смерть с косой нападает на пенсионера на арене амфитеатра. Сидящие в ложе депутаты Госдумы показывают большим пальцем вниз (карикатура)

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Когда карикатуристу не до смеха

    19 июля Госдума одобрила законопроект пенсионной реформы в первом чтении. Правда, не единодушно: "за" выступили 328 депутатов, "против" - 104.

  • Пенсионеры пытаются дотянуться до высоко расположенного окошка с надписью Выплата пенсий - карикатура Сергея Елкина

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Как дотянуть до пенсии в России

    После того как Наталья Поклонская проголосовала против пенсионной реформы, ее жестко раскритиковали в "Единой России". Пока единороссы спорят, россияне думают о шансах до этого возраста дожить.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Пенсионная реформа по-володински: а ну-ка, получи!

    Вячеслав Володин на встрече с жителями Саратова на вопрос о том, как дожить до пенсии, посоветовал заниматься спортом. Слова спикера Госдумы вызвали резкую критику в стране.

  • Путин держит в руках подушку с надписью Пенсионная реформа и говорит: Вот тут я вам немного смягчу.

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Путин о пенсионной реформе: мягко стелет, но жестко спать?

    Выступая со специальным посланием на тему пенсионной реформы, президент РФ предложил немного ее смягчить, например, повысить женщинам возраст выхода на пенсию не на 8, а на 5 лет.

    Автор: Владимир Дорохов



Смотреть видео 03:31
Now live
03:31 мин

Бессрочный протест противников пенсионной реформы (25.09.2018)

         

Контекст

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

Объявленные властями России планы повышения пенсионного возраста вызвали широкие дискуссии в стране. Не остался в стороне от них и карикатурист Сергей Елкин. (29.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Бессрочный протест противников пенсионной реформы (25.09.2018)  

Протесты в России: Путин накажет КПРФ и ЛДПР за провал "Единой России" – DW Новости (25.09.2018)  

Поклонская и пенсии. Россия зашевелилась на выборах. "Брекзит" не по-детски – "Заповедник", выпуск 43  

Также по теме

Russland Staatsduma Plenarsitzung Moskau

Закон о пенсионной реформе в России готов: что изменилось 25.09.2018

Госдума России 26 сентября единогласно приняла все поправки к законопроектам о пенсионной реформе, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным. Подробности - у DW.

Russland Protest gegen die Rentenreform

По всей России прошли митинги против пенсионной реформы 02.09.2018

Десятки тысяч россиян приняли участие в акциях протеста против пенсионной реформы. Организаторами акций были коммунисты и демократическая оппозиция.

Russland Protest gegen Rentenreform in Moskau

Тысячи жителей России вновь протестуют против пенсионной реформы 22.09.2018

На митинг против повышения пенсионного возраста в Москве вышли, по разным данным, от 3 до 50 тысяч человек. В Санкт-Петербурге акция оказалась немногочисленная.

Реклама

Самые читаемые

Европарламент отказался выделить 70 млн евро Турции  

Германия открывается для трудовых мигрантов - в том числе и из России  

Bellingcat и "Радио Свобода" опубликовали новое фото Анатолия Чепиги  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно