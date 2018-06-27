Президент Македонии блокировал договор с Грецией о переименовании страны

Президент Македонии Гёрге Иванов отказался подписывать соглашение с Грецией о новом названии страны - Республика Северная Македония. "Я не согласен с поправкой к Конституции об изменении государственного названия", - заявил он в письме парламенту, обнародованном во вторник, 26 июня.
По мнению Иванова, соглашение с Афинами "угрожает национальной македонской идентичности". Заключая компромисс, страна подчиняется воле Греции и оказывается в зависимости от нее, уверен президент Македонии. Кроме того, соглашение выходит за рамки резолюций Совета Безопасности ООН и не имеет конституционного основания, говорится далее в письме.
Афины пообещали открыть Македонии путь в ЕС и НАТО
В июне Македония и Греция достигли соглашения по многолетнему спору о названии. 20 июня парламент Македонии, несмотря на сопротивление депутатов от оппозиции, ратифицировал договор с Афинами, открыв путь к проведению в стране референдума об изменении официального названия государства. Соглашение подписали в середине июня главы МИД двух стран. В качестве ответного шага Афины обязались не препятствовать вступлению Скопье в НАТО и ЕС.
Спор вокруг наименования государства Македония возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония.
Афины опасаются, что в случае закрепления за соседней страной названия "Македония" Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за этого официальным названием Македонии в ООН с 1993 года является словосочетание "Бывшая югославская республика Македония", а Греция блокирует вступление Скопье в Евросоюз и НАТО.
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Автор: Кейт Мюзер, Инга Ваннер