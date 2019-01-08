Президент и лейтенант: тайна артиллерийского прошлого Путина

Президент России внезапно вспомнил, что получил когда-то звание лейтенанта как артиллерист. В его официальной биографии об этом ни слова. Карикатурист Сергей Елкин о тайной жизни Путина.
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