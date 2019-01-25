Президент Израиля встретился с немецкими волонтерами и пережившими Холокост

Спустя 74 года после освобождения Освенцима "мы до сих пор сталкиваемся с антисемитизмом и ненавистью", заявил президент Израиля Реувен Ривлин в международный день памяти жертв Холокоста. В воскресенье, 27 января, он встретился в иерусалимской резиденции с сотрудниками немецкой общественной организации "Акция искупления - служба делу мира" (ASF), послом ФРГ в Израиле Сюзанне Вазум-Райнер (Susanne Wasum-Rainer) и выжившими в Холокосте.

Передавать знания о Холокосте молодежи

Волонтеры и пережившие национал-социалистский режим призвали передавать знания о Холокосте молодым поколениям и бескомпромиссно бороться с антисемитизмом и ксенофобией.

С каждым годом все больше стираются знания о преступлениях нацистов, и вновь распространяются антисемитские идеи, указала почетный председатель общества друзей ASF Марианне Кармон (Marianne Karmon). Поэтому, по ее словам, особенно важен день памяти жертв Холокоста.

212 тысяч переживших Холокост израильтян

Между тем число жителей Израиля, переживших Холокост сократилось до 212 тысяч. Об этом в воскресенье, 27 января, сообщило издание Ynet-News со ссылкой на данные Центрального бюро статистики (CBS) Израиля. По данным на конец 2017 года, в стране проживала 221 тысяча мужчин и женщин, переживших Холокост.

Международный день памяти жертв Холокоста, по решению ООН, отмечается 27 января, поскольку в этот день в 1945 году советские солдаты освободили нацистской лагерь смерти Освенцим, ставший символом преступлений национал-социализма.

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