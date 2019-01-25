 Президент Израиля встретился с немецкими волонтерами и пережившими Холокост | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.01.2019

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Мир

Президент Израиля встретился с немецкими волонтерами и пережившими Холокост

В день памяти жертв Холокоста в Иерусалиме призвали передавать знания о преступлениях нацизма молодым поколениям.

Реувен Ривлин с пережившими Холокост

Реувен Ривлин с пережившими Холокост

Спустя 74 года после освобождения Освенцима "мы до сих пор сталкиваемся с антисемитизмом и ненавистью", заявил президент Израиля Реувен Ривлин в международный день памяти жертв Холокоста. В воскресенье, 27 января, он встретился в иерусалимской резиденции с сотрудниками немецкой общественной организации "Акция искупления - служба делу мира" (ASF), послом ФРГ в Израиле Сюзанне Вазум-Райнер (Susanne Wasum-Rainer) и выжившими в Холокосте.

Передавать знания о Холокосте молодежи

Волонтеры и пережившие национал-социалистский режим призвали передавать знания о Холокосте молодым поколениям и бескомпромиссно бороться с антисемитизмом и ксенофобией.

Контекст

С каждым годом все больше стираются знания о преступлениях нацистов, и вновь распространяются антисемитские идеи, указала почетный председатель общества друзей ASF Марианне Кармон (Marianne Karmon). Поэтому, по ее словам, особенно важен день памяти жертв Холокоста.

212 тысяч переживших Холокост израильтян

Между тем число жителей Израиля, переживших Холокост сократилось до 212 тысяч. Об этом в воскресенье, 27 января, сообщило издание Ynet-News со ссылкой на данные Центрального бюро статистики (CBS) Израиля. По данным на конец 2017 года, в стране проживала 221 тысяча мужчин и женщин, переживших Холокост.

Международный день памяти жертв Холокоста, по решению ООН, отмечается 27 января, поскольку в этот день в 1945 году советские солдаты освободили нацистской лагерь смерти Освенцим, ставший символом преступлений национал-социализма.

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    Размноженного зеркалом мальчика зовут Сима, он же Салман Левинсон. Сима жил с матерью Фридой и отцом Селигом в Риге. Его тетя эмигрировала в Эрец-Исраэль в 1936 году, когда Палестина находилась под британским мандатом. Он пишет письма ей регулярно. Фотография сделана в 1937 году.

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    Прерванная переписка

    Вскоре после своего девятого дня рождения Салман поблагодарил тетушку Агнес за полученный от нее подарок. На рисунке, который он послал ей в знак благодарности, надпись на иврите - "Дом". Вскоре после этого германский вермахт оккупировал Ригу. Агнес больше не получала писем от своего племянника. Только после войны она узнала: Сима и его родители были депортированы в гетто Риги и убиты.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Лицом к лицу с жертвами Холокоста

    Израильский мемориальный центр истории Холокоста Яд-Вашем публикует последние письма жертв Холокоста в серии своих онлайн-выставок. В сетевой экспозиции "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942" помимо писем опубликованы также фотографии их отправителей и членов их семей. На фото: дети семьи Келлер-Мозес из Ахена в 1920-е годы. Крайний справа - Зигфрид Келлер.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    "J" как смертный приговор

    В паспорте Зигфрида Келлера в 1938 году нацисты поставили штамп с "J", который означал, что его владелец - еврей, и был для многих смертным приговором. Зигфрид выжил единственным из всей семьи. В 2013 году он передал письмо своей матери Берты в Яд Вашем. Из концлагеря Терезиенштадт она написала в 1942 году: "Живите, мои дорогие дети, хорошо и молитесь за нас, да обережет нас господь, и вас тоже".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Десять из тысяч

    Из тысяч писем, хранящихся в архиве, для онлайн-выставки были выбраны десять. Авторы посланий в большинстве случаев не знали, что письмо будет их последним перед смертью. Особенно немецкие евреи, которые, как Зигфрид Боденхаймер (на фото в военной форме), проливали кровь за Германию на фронтах Первой мировой войны, не могли представить себе, что нацисты будут их убивать.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На полпути к газовым камерам

    Многие из авторов писем пытались скрыть страшную правду и о своем положении. Анне Майнингер написала своим детям: "Мы в лагере со среды, и со мной все в полном порядке. Не беспокойтесь […] Вот только бы могли получать весточки друг от друга [...] Целую нежно. Твоя Ваша любящая мама".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На "Исходе" в Палестину

    Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Поезд в Освенцим

    На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


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Берлин: еврейская община празднует хануку и беспокоится о растущем антисемитизме

Контекст

Последние послания жертв Холокоста

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти. (26.01.2018)  

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Берлин: еврейская община празднует хануку и беспокоится о растущем антисемитизме  

Выжившая в Освенциме  

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