Президент Египта открыл новый собор коптской церкви

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси при усиленных мерах безопасности открыл новый христианский коптский собор Рождества Христова. Церемония прошла в воскресенье, 6 января, в канун празднования Рождества по Юлианскому календарю, в строящемся новом административном центре Египта, расположенном в 45 километрах на юго-восток от Каира.

На церемонии открытия ас-Сиси заявил о единстве населения Египта, несмотря на разные вероисповедания. Исламское право требует от мусульман защищать не только мечети, но и христианские церкви, подчеркнул, в свою очередь, шейх Ахмад аль-Тайиб - высшее исламское духовное лицо страны. На церемонии присутствовал предстоятель Коптской православной церкви Александрии патриарх Феодор II.

Ранее, 5 января, сотрудник египетской полиции погиб при попытке обезвредить взрывное устройство, обнаруженное в сумке близ нового собора. В результате взрыва пострадали еще двое полицейских и один прохожий. В день открытия нового собора на въезде в новый административный центр стояли танки. В тот же день там же была открыта и новая центральная мечеть, рассчитанная на 17 тысяч верующих.

Самый большой храм Египта

Собор Рождества Христова станет самым большим христианским храмом Египта, в богослужениях в нем смогут принять участие до 8200 верующих. Помимо самого храма, на территории около 1,7 га расположены также служебные помещения и резиденция главы коптской церкви.

Коптская церковь относится к группе Древневосточных церквей, отличающихся от православных церквей византийской традиции элементами обряда и вероучения. Христианское меньшинство в Египте составляет около 10 процентов населения и насчитывает примерно девять миллионов человек. В Египте происходят регулярные нападения на церкви, а также теракты в отношении христиан.

Смотрите также:

Фотогалерея: Как ученые разгадывают тайны Древнего Египта Загадочные камни у подножия пирамид Эти несколько камней у основания пирамиды Хеопса уже не раз привлекали интерес как исследователей, так и досужих визитеров, а возможно и грабителей. На одном из них выцарапано слово "nada" - "ничего" или "пусто". Помимо того, что оставлять надписи на древнем памятнике нехорошо, это, возможно, еще и неправда…

Фотогалерея: Как ученые разгадывают тайны Древнего Египта Тепловое пятно Вот как выглядят те же камни в инфракрасном изображении: отчетливо видно, что стена прогревается неравномерно! Не исключено, что за каменными блоками находится заложенный тайный ход, которые может вести к до сих пор неведомым пространствам внутри пирамиды.

Фотогалерея: Как ученые разгадывают тайны Древнего Египта С тепловизором за фараоном В рамках проекта "Scan Pyramids" археологи используют тепловизор - особо чувствительное устройство для наблюдения за распределением температуры на исследуемой поверхности. Тепловизоры применяются в самых разных областях, от медицины до строительства, где с их помощью устанавливаются теплопотери. Но в археологии этот прибор - относительный "новичок".

Фотогалерея: Как ученые разгадывают тайны Древнего Египта Внутри пирамиды Исследования ведутся и внутри пирамиды, в частности, в погребальной камере фараона. Впрочем, ученые уже давно подозревают, что эта погребальная камера, в которой не обнаружили ни саркофага, ни мумии, была задумана древними строителями лишь для отвода глаз и обмана грабителей.

Фотогалерея: Как ученые разгадывают тайны Древнего Египта Ученые в Долине царей Исследования ведутся и в Долине царей - месте захоронения египетских властителей и знати неподалеку от современного Луксора, где находятся десятки древних захоронений.

Фотогалерея: Как ученые разгадывают тайны Древнего Египта Северная стена За этой стеной погребальной камеры Тутанхамона есть пустое пространство. Британский ученый Николас Ривз предполагает, что там может быть захоронена Нефертити. Согласно одной из версий, "первая красавица древности" приходилась Тутанхамону мачехой. Захоронение юноши-фараона было обнаружено нетронутым в 1922 году.

Фотогалерея: Как ученые разгадывают тайны Древнего Египта До встречи, Нефертити? Зима - разгар археологического сезона в Египте. Так что, возможно, "новостей из древности" можно ожидать в самое ближайшее время! Автор: Анастасия Буцко

