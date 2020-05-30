 Президент Египта озвучил новую инициативу по прекращению огня в Ливии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.06.2020

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Мир

Президент Египта озвучил новую инициативу по прекращению огня в Ливии

Перемирие в Ливии должно наступить 8 июня, заявил президент Египта ас-Сиси. Его план по решению ливийского конфликта предполагает вывод иностранных военизированных формирований.

Дым над Триполи

Дым над Триполи, май 2020 года

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси представил новую инициативу по урегулированию многолетнего конфликта в Ливии. В частности, с 06.00 по местному времени (07.00 мск) 8 июня в стране должен вступить в силу режим прекращения огня, заявил египетский лидер в субботу, 6 июня. По словам ас-Сиси, инициативу поддержали командующий так называемой "Ливийской национальной армии" (ЛНА) Халифа Хафтар и спикер парламента в Тобруке Агила Салех.

Кроме того, инициатива, предполагает вывод "иностранных военизированных формирований" и равноправное представительство трех регионов Ливии в президентском совете, который следует избрать под эгидой ООН. Этот орган будет действовать в течение 18 месяцев, объяснил ас-Сиси. Он особо выделил необходимость выработать новую конституцию для подготовки выборов. Кроме того, президент Египта предостерег от поиска военного решения конфликта и призвал ООН к дальнейшим переговорам об установлении мира в Ливии.

Между тем представитель признанного международным сообществом Правительства национального согласия, расположенного в Триполи, критически отнесся к заявлениям египетского лидера. "Не мы начали эту войну, но именно мы определим время и место ее окончания", - подчеркнул он.

Конфликт в Ливии

После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в североафриканской стране.

Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа было создано в Триполи при поддержке ООН, чтобы прекратить кровопролитие. А на востоке страны, в Тобруке, заседает однопалатный парламент - Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Сараджа.

Наступление Халифы Хафтара на Триполи

Экс-соратник Каддафи Халифа Хафтар ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года. 76-летний генерал поддерживает парламент в Тобруке и стремится свергнуть правительство Сараджа. Хафтара в той или иной форме поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия.

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    Автор: Андрей Гурков


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