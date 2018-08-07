 Президент Грузии возложил на РФ вину за конфликт 2008 года | Новости из Германии о Европе | DW | 07.08.2018

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Европа

Президент Грузии возложил на РФ вину за конфликт 2008 года

По случаю годовщины российско-грузинской войны Совет Европы напомнил о поддержке суверенитета Грузии. Премьер-министр этой страны возложил цветы на военном кладбище в Мухатгверди.

Российская мотопехота на территории Грузии (август 2008 года)

Российская мотопехота на территории Грузии (август 2008 года)

Грузинский президент Георгий Маргвелашвили возложил на Россию вину за отделение от Грузии Абхазии и Южной Осетии. "Россия при помощи гибридной войны отделила от центральной власти Грузии два ее региона" еще в 1991-1992 годах, заявил Маргвелашвили во вторник, 7 августа, на встрече в Тбилиси с главами МИД Польши, Литвы и Латвии и вице-премьером Украины. "Мы не должны бояться называть вещи своими именами - то, что делала и делает Россия против суверенного государства - это война между Россией и Грузией, это агрессия, это оккупация и это попрание всех международных норм", - цитирует "Интерфакс" слова президента.

Контекст

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В тот же день в пригороде Тбилиси Мухатгверди премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе вместе с членами правительства и представителям дружественных государств возложил цветы на военном кладбище в память о погибших в августовской войне 2008 года. Бахтадзе отметил, что ровно 10 лет назад грузинский народ снова столкнулся с российской открытой военной агрессией, сообщает портал "Новости-Грузия".

"Была война, за которой последовала оккупация двух неотъемлемых регионов Грузии… Российская Федерация оккупировала находящиеся под контролем Грузии 5 ущелий и более 100 сел", - заявил премьер, отметив, что оккупация Абхазского и Цхинвальского регионов продолжается до сих пор.

Совет Европы поддерживает суверенитет Грузии

По случаю годовщины войны в Грузии Совет Европы (СЕ) напомнил о поддержке суверенитета этой страны. В своем заявлении глава Комитета министров СЕ Мария Пейчинович Бурич отметила, что конфликт в Грузии, "к сожалению, до сих пор не урегулирован". "Хочу в этой связи вновь заявить о своей безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее признанных мировым сообществом границ. Мои мысли обращены к пострадавшим в результате конфликта, в особенности к многочисленным беженцам", - заявила Бурич.

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