Президент Афганистана заключил мир с главным оппонентом

Президент Афганистана Ашраф Гани и его основной политический оппонент Абдулла Абдулла подписали в воскресенье, 17 мая, договор о разграничении полномочий. Таким образом политический кризис, длящийся в Афганистане уже почти восемь месяцев с момента президентских выборов, получил шанс на благополучную развязку. Абдулла Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, его сторонники получат ряд министерских постов.

Прошедшие осенью 2019 года президентские выборы, завершившиеся, согласно официальным данным, с небольшим преимуществом Гани, раскололи политическую элиту страны: как Ашраф Гани, так и его оппонент Абдулла Абдулла объявили себя президентами. Попытки США привести стороны к компромиссу поначалу не увенчались успехом.

В марте после провала очередных переговоров о создании "инклюзивного правительства" США объявили о сокращении финансовой помощи этой стране на один миллиард долларов. Невозможность достичь соглашения между политическими соперниками в Кабуле оказывает негативное влияние на отношения страны с США и представляет прямую угрозу национальным интересам Вашингтона в сфере безопасности, заявил в марте госсекретарь США Майк Помпео и отметил, что в 2021 году США могут также сократить помощь Кабулу еще на один миллиард долларов.

Историческое соглашение США с талибами

В конце февраля спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера "Талибана" Абдулла Гани Барадар подписали исторический мирный договор. Документ предусматривает сокращение численности американских военных в Афганистане. На первом этапе число солдат США будет сокращено на треть, в течение 135 дней США и их союзники планируют вывести войска с пяти военных баз в Афганистане.

В обмен на частичный вывод американских войск "Талибан" должен предоставить гарантии того, что он будет бороться с исламистами и начнет мирные переговоры с афганским правительством в Кабуле. Если талибы выполнят свои обязательства, США готовы вывести все свои войска и войска своих союзников в течение 14 месяцев. Договор также предусматривает освобождение 5000 тысяч заключенных талибов.

Смотрите также:

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Школьницы Ученицы английской школы в Кабуле

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Волейбол Солдаты международного контингента играют в волейбол на базе под Кандагаром

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Хоккей Кандагар. Военнослужащие коалиции играют в хоккей на военной базе

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Генерал Кабул. Май 2009. Заместитель командующего силами ISAF Джим Баттон (Великобритания)

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Английская школа в Кабуле В одном из классов английской школы в Кабуле. Май 2009 года

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Садовник Кандагар. Афганец за работой

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Работник-афганец Кандагар. Афганец за работой

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Аэропорт Аэропорт Кандагара. Построен в 70-е годы при помощи США

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Отряд Отряд афганских военнослужащих в Кандагаре

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Выживший Госпиталь в Гильменде. Единственный выживший во время теракта в мае 2009

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) У госпиталя Бамиан. Женщины возле госпиталя

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Тут был Будда Бамиан. Пещеры в горах, знаменитые благодаря статуям Будды, уничтоженным талибами

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Бамиан Пещеры в Бамиане

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Садовник Кандагар. Афганец за работой

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) База Военнослужащие международной коалиции на базе под Кандагаром

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Война и мир Кандагар. Военнослужащия коалиции за компьютером

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Караван Кандагар. Торговый караван из Пакистана. Грузовик с матрасами.

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Кладбище Кладбище советской военной техники под Кандагаром

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Эхо войны Кладбище советской военной техники под Кандагаром

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Кандагарские сувениры Кандагар. Киргизский сувенирный магазинчик на военной базе коалиции

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Репортер Автор фотографий, эксперт по Афганистану Аркадий Дубнов в аэропорту Кандагара. Май 2009

