 Президент Афганистана заключил мир с главным оппонентом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Президент Афганистана заключил мир с главным оппонентом

В Афганистане после президентских выборов сразу два политика объявили себя президентами. Только после угрозы США прекратить финансовую помощь им удалось помириться.

Ашраф Гани и Абдулла Абдулла

Ашраф Гани и Абдулла Абдулла

Президент Афганистана Ашраф Гани и его основной политический оппонент Абдулла Абдулла подписали в воскресенье, 17 мая, договор о разграничении полномочий. Таким образом политический кризис, длящийся в Афганистане уже почти восемь месяцев с момента президентских выборов, получил шанс на благополучную развязку. Абдулла Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, его сторонники получат ряд министерских постов.

Прошедшие осенью 2019 года президентские выборы, завершившиеся, согласно официальным данным, с небольшим преимуществом Гани, раскололи политическую элиту страны: как Ашраф Гани, так и его оппонент Абдулла Абдулла объявили себя президентами. Попытки США привести стороны к компромиссу поначалу не увенчались успехом.

В марте после провала очередных переговоров о создании "инклюзивного правительства" США объявили о сокращении финансовой помощи этой стране на один миллиард долларов. Невозможность достичь соглашения между политическими соперниками в Кабуле оказывает негативное влияние на отношения страны с США и представляет прямую угрозу национальным интересам Вашингтона в сфере безопасности, заявил в марте госсекретарь США Майк Помпео и отметил, что в 2021 году США могут также сократить помощь Кабулу еще на один миллиард долларов.

Историческое соглашение США с талибами

В конце февраля спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера "Талибана" Абдулла Гани Барадар подписали исторический мирный договор. Документ предусматривает сокращение численности американских военных в Афганистане. На первом этапе число солдат США будет сокращено на треть, в течение 135 дней США и их союзники планируют вывести войска с пяти военных баз в Афганистане.

В обмен на частичный вывод американских войск "Талибан" должен предоставить гарантии того, что он будет бороться с исламистами и начнет мирные переговоры с афганским правительством в Кабуле. Если талибы выполнят свои обязательства, США готовы вывести все свои войска и войска своих союзников в течение 14 месяцев. Договор также предусматривает освобождение 5000 тысяч заключенных талибов.

Смотрите также: 

  • default

    Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея)

    Школьницы

    Ученицы английской школы в Кабуле

  • default

    Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея)

    Волейбол

    Солдаты международного контингента играют в волейбол на базе под Кандагаром

  • default

    Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея)

    Хоккей

    Кандагар. Военнослужащие коалиции играют в хоккей на военной базе

  • default

    Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея)

    Генерал

    Кабул. Май 2009. Заместитель командующего силами ISAF Джим Баттон (Великобритания)

  • default

    Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея)

    Английская школа в Кабуле

    В одном из классов английской школы в Кабуле. Май 2009 года

  • default

    Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея)

    Садовник

    Кандагар. Афганец за работой

  • default

    Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея)

    Работник-афганец

    Кандагар. Афганец за работой

  • default

    Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея)

    Аэропорт

    Аэропорт Кандагара. Построен в 70-е годы при помощи США

  • default

    Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея)

    Отряд

    Отряд афганских военнослужащих в Кандагаре

  • default

    Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея)

    Выживший

    Госпиталь в Гильменде. Единственный выживший во время теракта в мае 2009

  • default

    Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея)

    У госпиталя

    Бамиан. Женщины возле госпиталя

  • default

    Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея)

    Тут был Будда

    Бамиан. Пещеры в горах, знаменитые благодаря статуям Будды, уничтоженным талибами

  • default

    Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея)

    Бамиан

    Пещеры в Бамиане

  • default

    Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея)

    Садовник

    Кандагар. Афганец за работой

  • default

    Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея)

    База

    Военнослужащие международной коалиции на базе под Кандагаром

  • default

    Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея)

    Война и мир

    Кандагар. Военнослужащия коалиции за компьютером

  • default

    Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея)

    Караван

    Кандагар. Торговый караван из Пакистана. Грузовик с матрасами.

  • default

    Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея)

    Кладбище

    Кладбище советской военной техники под Кандагаром

  • default

    Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея)

    Эхо войны

    Кладбище советской военной техники под Кандагаром

  • default

    Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея)

    Кандагарские сувениры

    Кандагар. Киргизский сувенирный магазинчик на военной базе коалиции

  • default

    Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея)

    Репортер

    Автор фотографий, эксперт по Афганистану Аркадий Дубнов в аэропорту Кандагара. Май 2009


Смотреть видео 26:01

Афганистан: возвращение талибов, конфликт с США и клановые войны. Conflict Zone на русском

Аудио- и видеофайлы по теме

США: непростой путь из Афганистана  

Можно ли назвать планы Трампа по Афганистану новыми?  

Также по теме

Äthiopien Addis Abeba | Mike Pompeo, US-Außenminister

Госсекретарь США прибыл в Кабул с необъявленным визитом 23.03.2020

Госсекретарь США Майкл Помпео встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани и его политическим конкурентом Абдуллой Абдуллой.

US-Außenminister Pompeo in Afghanistan mit Aschraf Ghani

США сократили помощь Афганистану на один миллиард долларов 24.03.2020

Госдепартамент США раскритиковал провал переговоров президента Афганистана Ашрафа Гани и его политического конкурента Абдуллы Абдуллы и заявил о негативном влиянии на двусторонние отношения.

Afghanistan | Wahlen, Kanditaten Abdullah Abdullah und Ashraf Ghani

В Афганистане появились два "президента" 09.03.2020

Церемония инаугурации президента Ашрафа Гани состоялась спустя пять месяцев после выборов. Его соперник, глава правительства Абдулла Абдулла не признает результатов и провел свою инаугурацию.

Реклама

Самые читаемые

В Еврокомиссии связывают с Россией теории заговора о коронавирусе  

Хроника пандемии: в России за сутки выявлено менее 10 тысяч случаев заражения  

Комментарий: Лучше виртуальное "Евровидение", чем никакого  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно