 Президент Армении назначил премьером Никола Пашиняна | Новости из Германии о Европе | DW | 14.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Президент Армении назначил премьером Никола Пашиняна

Указом президента Армении Никол Пашинян назначен главой правительства, которое должно быть сформировано в течение 15 дней. В Ереване началось первое заседание нового парламента.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром страны Никола Пашиняна в первый день работы нового парламента. Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте главы государства, указ о назначении подписан в понедельник, 14 января, на основании части 1 статьи 149 конституции Армении, в соответствии с которой глава правительства не избирается парламентом, а назначается президентом сразу после начала срока полномочий новоизбранного Национального Собрания.

Контекст

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван поддерживает партнерские отношения и с Россией, и ЕС, но находиться под чьим-либо влиянием не будет. (10.12.2018)

В Армении завершились первые в истории страны внеочередные выборы в парламент. Уверенную победу на них одержал блок "Мой шаг", руководимый премьер-министром страны Николом Пашиняном, сообщает корреспондент DW. (10.12.2018)

В Армении проходят досрочные парламентские выборы. На проведение предвыборной кампании у кандидатов в депутаты было только 12 дней. Кто борется за депутатские мандаты и у кого больше шансов на победу? (09.12.2018)

Кандидатуру Пашиняна представила фракция "Мой шаг", получившая в новом армянском парламенте 88 мандатов и ставшая его крупнейшей фракцией. Первое заседание Национального собрания Армении 7-го созыва началось в тот же день, 14 января.

Новое правительство Армении должно быть сформировано в течение 15 дней.

Альянс "Мой шаг" лидера протестного движения и и.о. премьера Никола Пашиняна выиграл внеочередные парламентские выборы, которые прошли 9 декабря. Чтобы добиться роспуска старого парламента и провести досрочные выборы, премьер-министр Пашинян подал в отставку, после чего парламент дважды не избрал премьера и, в соответствии с конституцией, был распущен. Избирательная кампания продолжалась 12 дней.

Смотрите также:

  • Протесты в Ереване

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Против Саргсяна на посту премьера

    Протесты в Ереване начались 13 апреля. Армяне вышли на улицы, протестуя против избрания премьер-министром страны Сержа Саргсяна, который до этого два срока находился на посту президента. Ранее в Армении была принята конституционная реформа, предполагающая переход от президентской формы правления к парламентской.

  • Армяне недовольны уровнем жизни в стране

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Армяне недовольны уровнем жизни в стране

    70 процентов жителей страны недовольны социально-экономическим положением, низкими зарплатами и пенсиями, отсутствием рабочих мест и почти массовой миграцией, отмечает директор Института философии и права Академии наук Армении Геворг Погосян. При этом колоссальное недовольство, по его словам, вызывает несменяемость власти.

  • Armenien Nikol Pashinyan Opposition (picture-alliance/dpa/TASS/A. Geodakyan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Никол Пашинян - лидер протестов и парламентской оппозиции

    Акции протеста проходят под руководством Никола Пашиняна - лидера оппозиционной парламентской фракции "Елк" ("Выход"). Через несколько дней после начала протестов Пашинян объявил о "революционной ситуации" в республике и начале "бархатной революции". "Сегодня состоится самый крупный митинг в истории Армении", - сказал депутат своим сторонникам 17 апреля.

  • Полиция считает акции незаконными

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Тотальные акции неповиновения"

    Полиция называет протесты незаконными и распространяет соответствующие заявления. Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян вручил такое уведомление лидеру оппозиции Николу Пашиняну, однако тот демонстративно порвал документ, заявив о начале "тотальных акций неповиновения".

  • Жесткие меры полиции

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жесткие меры правоохранительных органов

    Полиция предпринимает довольно жесткие меры против участников массовых акций протеста. Так, на проспекте Баграмяна, где расположены парламент и президентская резиденция, силы правопорядка растянули колючую проволоку, сюда подтянуты дополнительные силы - бронемашины, водометы, другая спецтехника. Манифестанты держат в руках вувузелы, барабаны, флаги и транспаранты.

  • Каждый день - десятки задержаний )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Каждый день - десятки задержаний

    В каждый день протеста стражи порядка задерживают десятки человек, многих из которых впоследствии отпускают. 22 апреля число задержанных превысило 200 человек. Полиция и спецназ также применили спецсредства для разгона демонстрантов.

  • Безрезультатные переговоры

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Безрезультатные переговоры

    22 апреля Саргсян и Пашинян сели за стол переговоров, которые в итоге провалились. "Речь идет не о диалоге, а о нашей повестке", - заявил оппозиционер, пояснив, что намерен обсудить условия отставки Саргсяна и "мирной передачи власти". Экс-президент ответил, что политическая сила, набравшая на выборах 7-8 процентов, не может говорить от имени народа, и покинул место проведения встречи.

  • Обезглавливание протестного движения

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Обезглавливание" протестного движения

    После безрезультатной встречи с премьером Саргсяном протесты возобновились. Полицийские в свою очередь продолжили увозить протестующих в отделения, при этом в числе задержанных на этот раз оказались лидер оппозиции Пашинян и еще два депутата от его партии "Елк" - Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

  • Жители и гости города относятся с пониманием

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жители и гости города относятся с пониманием

    Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.

  • В Брюсселе обеспокоены ситацией в Армении

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    В Брюсселе обеспокоены ситуацией в Армении

    Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний.

  • Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    К протестующим присоединились военные

    В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

  • Глава оппозиционной фракции Елк Никол Пашинян

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    С первой попытки Пашинян не стал премьером

    1 мая на специальном заседании Национального собрания прошли выборы нового премьер-министра Армении. Единственным кандидатом на этот пост был лидер протестного движения, глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян. В итоге ему не удалось получить необходимое для избрания число голосов: Пашиняна поддержали лишь 45 депутатов, 56 проголосовали против.

  • Протестующие блокируют дорогу в Ереване

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Новая акция тотального гражданского неповиновения

    2 мая сторонники Никола Пашиняна в знак протеста против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны начали по его призыву акцию тотального неповиновения. Протестующие заблокировали некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Кроме того, в стране было полностью прекращено железнодорожное сообщение.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 02:47
Now live
02:47 мин

Пашинян довел до конца мирную "бархатную революцию"

Контекст

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Серж Саргсян, 17 апреля избранный премьер-министром Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали массовые протесты в Ереване и других городах. После отставки они продолжились. (22.04.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение на сайте президента Армении

Аудио- и видеофайлы по теме

Пашинян довел до конца мирную "бархатную революцию"  

Никол Пашинян ушел в отставку, чтобы триумфально вернуться  

Почему Пашинян требует досрочных парламентских выборов в Армении  

Никол Пашинян в "Немцова.Интервью" о том, почему Путин не вмешался в бархатную революцию в Армении.  

Также по теме

Armenien Jerewan - Ministerpräsident von Armenien Nikol Paschinjan

Премьер-министр Армении уходит, чтобы остаться 16.10.2018

Несмотря на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, он продолжит исполнять обязанности главы правительства до внеочередных выборов в парламент. В тонкостях армянской политики разбиралась DW.

Armenien Ministerpräsident Nikol Paschinjan

Пашинян добился роспуска парламента Армении: к чему это приведет? 01.11.2018

Повторное неизбрание парламентом Никола Пашиняна премьер-министром Армении открыло путь к досрочным выборам. DW о том, почему Пашинян их добивался и чего ждать от голосования.

Armenien Ministerpräsident Nikol Paschinjan

Пашинян назвал приоритеты внешней политики Армении 10.12.2018

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван поддерживает партнерские отношения и с Россией, и ЕС, но находиться под чьим-либо влиянием не будет.

Реклама

Самые читаемые

В бундестаге возмущены угрозами посла США в ФРГ из-за "Северного потока - 2"  

Немецкий бизнес зовет Европу на борьбу с экспансией Китая  

Леонид Волков: В Германии мы были бы очень близки к ХДС  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно