 Президент Австрии призвал ЕС ″не плясать под дудку Трампа″ | Новости из Германии о Европе | DW | 18.03.2019

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Европа

Президент Австрии призвал ЕС "не плясать под дудку Трампа"

Александер ван дер Беллен дал интервью газете Die Welt, в котором призвал Брюссель к более самостоятельной от США политике. В качестве примера он назвал соглашение с Ираном.

Александер ван дер Беллен

Александер ван дер Беллен

Президент Австрии Александер ван дер Беллен потребовал от Евросоюза более решительного сопротивления политике, проводимой президентом США Дональдом Трампом. "Европейцы не должны плясать под дудку Трампа", - заявил он в интервью газете Die Welt, которое вышло в понедельник, 18 марта.

Контекст

В Великобританию - агентов с "Новичком", в Австрию - шпионов, в Испанию - "русскую мафию". Карикатурист Сергей Елкин раскусил замысел хозяина Кремля по дестабилизации Европы. (09.11.2018)

Вена поддерживает проект "Северный поток - 2", так как ей "необходима безопасность энергопоставок", заявил Себастьян Курц. Он охарактеризовал переговоры в Вашингтоне как "очень противоречивые". (21.02.2019)

В качестве конкретного примера, где Евросоюз мог бы проявить больше самостоятельности, президент Австрии назвал соглашение с Ираном, из которого США вышли "без всякого повода", запретив европейским компаниям вести бизнес с Тегераном под угрозой санкций. "По-моему, это уже слишком", - заверил ван дер Беллен.

Австрийские власти неоднократно демонстрировали несогласие с позицией США. В частности, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время февральской встречи с Дональдом Трампом поддержал проект газопровода "Северный поток - 2". Австрия поддерживает проект, поскольку ей "необходима безопасность энергопоставок", пояснил Себастьян Курц. "Наконец-то есть относительное согласие по этому проекту в рамках Европейского Союза", - добавил он.

Семья президента Австрии Александера ван дер Беллена несколько столетий - с конца 17-го века - провела в России и покинула ее только в 1919 году. Его отец, Александр Александрович Беллен, родился в Пскове и закончил псковскую гимназию.

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  • Собор Святого Стефана

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Собор Святого Стефана

    Начните знакомство с городом с него. Найти его просто: это самый центр. Stephansdom - католический собор, один из символов не только Вены, но и Австрии. Благодаря южной башне, входит в десятку самых высоких церквей мира. Современный свой вид храм обрел к началу 16 века. Сверху открывается прекрасный вид на город. На южную башню можно забраться пешком - 343 ступени. На северную - на лифте.

  • Кошка с чашкой кофе

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Венский кофе

    Кофе в Вене варить умеют. Вариантов приготовления - масса. Обязательно попробовать следует Melange - кофе с молоком и взбитой молочной пеной. Подают его в небольших кофейных чашках. К любому сорту полагается стакан негазированной воды. На фото - гости кошачьего кафе Neko, открывшегося в Вене в 2012 году. Здесь можно и кофе выпить, и пообщаться с пушистыми обитателями кафе - кошками разных пород.

  • В кафе Landtmann

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Венские кафе

    Кафе в Вене - больше, чем кафе! Это и прекрасный по качеству кофе, и особая атмосфера, и наличие свежих газет, и возможность обменяться новостями. На фото - строгий, традиционно венский интерьер кафе Landtmann. Здесь австрийские политики нередко проводят встречи с журналистами. Обязательно стоит посетить кафе Central, Museum, Sperl, Hawelka и/или Diglas. Адреса подскажут в каждой гостинице.

  • Торт ''Захер''

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Торт "Захер"

    Sachertorte - детище австрийского кондитера Франца Захера, "рожденное" в XIX веке. Похож на советский торт "Прага". Рецепт прост: шоколадные бисквитные коржи, прослойка абрикосового конфитюра, шоколадная глазурь. Попробовать и купить торт можно практически в любой кондитерской. Но настоящий "Захер" продается или в одноименном отеле рядом с оперным театром, или в кондитерской Demel.

  • Улица Грабен в Вене

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Грабен

    Graben - одна из самых красивых улиц Вены. По форме - скорее вытянутая площадь, нежели улица. Благодаря богатому световому убранству особенно хороша под Рождество. Здесь много кафе, ресторанов и магазинов, в том числе - гастроном Julius Meinl, где можно купить гастрономические сувениры Made in Austria: кофе в зернах или молотый, шоколад, вафли и печенье, конфитюры и прочие радости жизни.

  • Розы в парке Volksgarten

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    "Народный сад"

    Volksgarten - небольшой, но совершенно очаровательный зеленый оазис в самом центре города, недалеко от замка Hofburg. Устали - приходите сюда полюбоваться на красивейший розарий: более трех тысяч кустов и более 200 различных сортов. На территории парка расположено здание одной из самых популярных дискотек в городе, носящей то же название, что и парк, - Volksgarten.

  • Лошадь липпицианской породы

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Белогривые лошадки

    Посмотреть на конный балет можно в Испанской придворной школе верховой езды (Spanische Hofreitschule). Представления в парадном облачении обычно проходят вечерами. А с 10 до 12 часов можно посетить тренировку. Это не менее интересно и обойдется дешевле: 14 евро за билет. В школе воспитывают липицианских лошадей, выведенных в Австро-Венгерской империи на основе испанских и неаполитанских пород.

  • Музей истории искусств в Вене

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Музей истории искусств

    Kunsthistorisches Museum был открыт в 1891 году. Здесь вас ждет великолепная коллекция старых мастеров: Рафаэля, Тициана, Караваджо, Босха, Питера Брейгеля Старшего, Яна ван Эйка, Веласкеса, Дюрера, Кранаха, Рембрандта, Арчимбольдо и других. Да и само здание музея - произведение искусства, причем как снаружи, так и внутри.

  • Музейный квартал

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Музейный квартал

    MuseumsQuartier (или MQ) - это не один музей, а целый музейный комплекс, что ясно из названия. Здесь вас познакомят со всем самым продвинутым в том, что касается искусства 20 века и различных актуальных направлений.

  • Рынок Naschmarkt в Вене

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Рынок

    Naschmarkt - знаменитый венский рынок. Продукты здесь продаются ежедневно, кроме воскресенья, а блошиный рынок работает только по субботам, начиная с самого раннего утра - с 6:30. Прекрасный выбор овощей и фруктов, сыров и специй, хлеба и колбас. А на блошином рынке - антикварный фарфор, старинная мебель, огромный выбор самого различного хлама, более или менее ценного.

  • Венский трамвай

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Венские трамваи

    Устали? Прокатитесь на местном трамвае! Каждый вагон - в цветах австрийского флага. В 1865 году в Вене появились первые конки, а к концу 19 века началась постепенная электрификация сети.

  • ''Поцелуй'' Густава Климта

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    "Поцелуй" во дворце Belvedere

    Хотите увидеть "Поцелуй" кисти Густава Климта в подлиннике? Тогда вам следует отправиться в художественный музей "Галерея Бельведер" (Galerie Belvedere), расположенный в одном из самых красивых дворцов австрийской столицы.

  • Мусоросжигательная станция

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Мусоросжигательная станция

    Расположен этот комбинат в районе Шпиттелау (Spittelau). А построен и оформлен он был по проекту австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. В Вене есть еще несколько достопримечательностей, связанных с его именем. К примеру - жилой дом, им спроектированный, по адресу Kegelgasse 36-38. В этом здании есть и квартиры, и офисы, а напротив расположен магазин с сувенирами.

  • Слоненок в зоопарке Шёнбрунн

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Императорский зоопарк

    Расположен на территории дворцово-паркового комплекса Шёнбрунн (Schönbrunn). Основан был в 1752 году и является старейшим зоопарком в мире. Неподалеку расположен и дворец Шёнбрунн - основная летняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов. Дворец, разбитый вокруг него парк с многочисленными фонтанами и статуями, а также зоопарк включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Здание оперного театра в Вене

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Опера - Wiener Staatsoper

    Открылась в 1869 году премьерой оперы "Дон Жуан" Моцарта. Ежегодно здесь проходит оперный бал. Попасть на оперу или балет нетрудно и не обязательно дорого. Билеты на стоячие места можно купить прямо в день представления: подойти к кассе стоячих мест - Stehplatzkasse (со стороны переулка Operngasse) - не позднее двух, а то и трех часов до начала. Продажа начинается за 80 минут до представления.

  • Колесо обозрения в Пратере

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Парк аттракционов

    Пратер (Prater) - это внушительных размеров зона отдыха с ипподромом, стадионом, велодромом, спортивными площадками и парком аттракционов. Его визитной карточкой, а также одним из символов Вены является гигантское колесо обозрения, с которого открывается прекрасный вид на город.

  • Переулок, в котором расположен ресторан Zum Figlmüller

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Венский шницель

    Если вы хотите прочувствовать, каков вкус настоящего венского шницеля, то отправляйтесь в ресторан "Zum Figlmüller". Расположен он в минуте ходьбы от Собора Святого Стефана. Что еще стоит попробовать в Вене? Тафельшпиц (отварную говядину с хреном), гуляш, венские сосиски, яблочный штрудель, а также кайзершмаррн (сладкий императорский омлет с ванильным соусом и/или компотом из слив).

  • Вид на Вену

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    Три дня - это утопия!

    Конечно, посмотреть этот город за три дня просто невозможно! Но кое-что все же можно успеть. Главное - наслаждаться моментом. Просто откройте глаза пошире и гуляйте, пока не свалитесь от усталости. А если совсем утомитесь, наймите кучера с повозкой: этого добра в центре Вены хватает.

  • Сувениры с изображением Моцарта

    Вена: кофе, Климт и Моцарт

    С собой на память

    Не забудьте фотоаппарат! Особенно хороша Вена весной и летом, когда многочисленные парки завлекают гостей зелеными лужайками и цветниками. В центре полно сувенирных магазинов, особенно на улице Kärntner Straße, которая соединяет Собор Святого Стефана и оперу. Традиционно популярностью пользуется продукция с изображением Моцарта. Но лучше всего увезти с собой из Вены незабываемые впечатления!

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Вена: кофе, Климт и Моцарт

Особенно хороша она весной и летом: зеленые лужайки, цветники и кофе на солнышке. Зато осень здесь - сезон театральных премьер. А зимой вас порадуют рождественские ярмарки и бесчисленные музеи. (19.05.2015)  

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