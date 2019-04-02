Президенты и премьеры с необычным бэкграундом (фотогалерея)

Рейгана, Веа и Берлускони объединяет то, что они добились успехов в политике, придя туда из других сфер - кино, спорта, бизнеса. Сейчас этот путь хочет повторить в Украине комик Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский объединил Украину в протесте против нынешних политиков. Как свидетельствуют данные подсчета голосов, поступающие из ЦИК, он лидирует в большинстве регионов. (02.04.2019)
Пресса в Германии уделила не так много внимания выборам президента Украины. Обсуждаются два вопроса: почему комик Зеленский выиграл первый тур и что ждет страну в случае его президентства. (01.04.2019)
В оценке того, как прошли выборы президента Украины, единодушны и Еврокомиссия, и евродепутаты. Что же касается результатов голосования, то тут мнения разошлись. (01.04.2019)
Опрошенные DW депутаты бундестага и эксперты называют первый тур выборов президента Украины протестным голосованием. Чего ждать от Владимира Зеленского, если он станет президентом, они не знают. (01.04.2019)
Зеленский уверенно лидирует на выборах в Украине. Первый тур стал протестным голосованием, во втором - украинцы внимательнее присмотрятся к кандидатам, считает Бернд Йоханн. (01.04.2019)