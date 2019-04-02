 Президенты и премьеры с необычным бэкграундом (фотогалерея) | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 03.04.2019

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Мир

Президенты и премьеры с необычным бэкграундом (фотогалерея)

Рейгана, Веа и Берлускони объединяет то, что они добились успехов в политике, придя туда из других сфер - кино, спорта, бизнеса. Сейчас этот путь хочет повторить в Украине комик Владимир Зеленский.

  • Владимир Зеленский во время съемок телесериала

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Шоумен

    В популярном телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский (на фото - во время съемок) играет учителя истории, который становится президентом Украины. Сейчас он сделал попытку стать настоящим президентом и сразу вышел во второй тур выборов. Комик и телепродюсер Зеленский известен по всей стране. В ходе избирательной кампании он называет себя клоуном. Поможет ли это ему победить 21 апреля?

  • Рональд Рейган в одном из фильмов с его участием

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Звезда Голливуда

    Вы его здесь узнали? Это Рональд Рейган, президент США в 1981-89 годы. На заре карьеры он был известным актером (на фото - в фильме "Королева гор"). Но Рейган не стал президентом, сойдя со съемочной площадки. В 1967-75 годах он был губернатором Калифорнии. В избирательной кампании республиканца-Рейгана поддержали такие великие голливудские деятели, как актер Джон Уэйн и режиссер Уолт Дисней.

  • Музыкант Майкл Мартейи

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Экстравагантный

    Под псевдонимом "сладкий Микки" музыкант Мишель Мартейи стал знаменитым в 1980-х годах. Он прославился яркими нарядами, а так же экстравагантными выступлениями на сцене. С 2011 по 2016 годы Мартейи был президентом Гаити, руководил восстановительными работами на острове после разрушительного землетрясения 2010 года. Многое из восстановленного через 6 лет вновь разрушил ураган "Мэтью".

  • Игнаций Ян Падеревский

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Виртуоз

    Небольшой экскурс в историю: сразу по окончании Первой мировой войны талантливый пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский был назначен премьер-министром и министром иностранных дел восстановившей свою государственность Польши. В качестве премьера он от имени Варшавы подписал Версальский мирный договор. Менее чем через год Падеревский подал в отставку, позднее еще не раз возвращался в политику.

  • Имран Хан

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Чемпион мира

    Как игрок в крикет нынешний премьер-министр Пакистана Имран Хан добился огромных успехов: в 1992 году национальная команда, капитаном которой был Хан (на фото - с флагом), стала чемпионом мира. А уже в 1996 году он основал партию и дважды был депутатом парламента. В 2018 году его "Движение за справедливость" успешно выступило на парламентских выборах, и Хан был избран премьер-министром.

  • Футболист Джордж Веа

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Кудесник мяча

    Завидные спортивные успехи и в активе либерийца Джорджа Веа, в прошлом - форварда ряда ведущих европейских клубов. В 1995 году он добился уникального результата - стал первым и пока единственным африканцем, которого ФИФА назвала лучшим футболистом года. В 2005 году Веа попытался стать президентом Либерии, но проиграл выборы. Однако в конце 2017 года ему удалось занять кресло главы государства.

  • Сильвио Берлускони поет

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Скандалист

    Сильвио Берлускони - не профессиональный политик. Деньги для учебы он зарабатывал как конферансье и певец на круизных лайнерах. Позже Берлускони, карьеру которого сопровождали разные скандалы, стал миллиардером, заработав деньги в строительном и медийном бизнесе. Его партия "Вперед, Италия" взяла власть в 1994 году. Тогда же начался первый из четырех сроков Берлускони на посту премьера.

  • Рэпер Роберт Киагулани

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Надежда молодежи

    Рэпер Боби Уайн еще не президент, но, видимо, хочет им стать в 2021 году. Под настоящим именем Роберт Киагулани он с 2017 года депутат парламента Уганды. Его сторонники - преимущественно молодежь, недовольная президентом Мусевени, который занимает этот пост с 1986 года. Уайн, кажется, задел интересы влиятельных лиц: его шофера убили, сам рэпер был арестован и, предположительно, подвергнут пыткам.

    Автор: Ута Штайнвер


  • Владимир Зеленский во время съемок телесериала

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Шоумен

    В популярном телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский (на фото - во время съемок) играет учителя истории, который становится президентом Украины. Сейчас он сделал попытку стать настоящим президентом и сразу вышел во второй тур выборов. Комик и телепродюсер Зеленский известен по всей стране. В ходе избирательной кампании он называет себя клоуном. Поможет ли это ему победить 21 апреля?

  • Рональд Рейган в одном из фильмов с его участием

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Звезда Голливуда

    Вы его здесь узнали? Это Рональд Рейган, президент США в 1981-89 годы. На заре карьеры он был известным актером (на фото - в фильме "Королева гор"). Но Рейган не стал президентом, сойдя со съемочной площадки. В 1967-75 годах он был губернатором Калифорнии. В избирательной кампании республиканца-Рейгана поддержали такие великие голливудские деятели, как актер Джон Уэйн и режиссер Уолт Дисней.

  • Музыкант Майкл Мартейи

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Экстравагантный

    Под псевдонимом "сладкий Микки" музыкант Мишель Мартейи стал знаменитым в 1980-х годах. Он прославился яркими нарядами, а так же экстравагантными выступлениями на сцене. С 2011 по 2016 годы Мартейи был президентом Гаити, руководил восстановительными работами на острове после разрушительного землетрясения 2010 года. Многое из восстановленного через 6 лет вновь разрушил ураган "Мэтью".

  • Игнаций Ян Падеревский

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Виртуоз

    Небольшой экскурс в историю: сразу по окончании Первой мировой войны талантливый пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский был назначен премьер-министром и министром иностранных дел восстановившей свою государственность Польши. В качестве премьера он от имени Варшавы подписал Версальский мирный договор. Менее чем через год Падеревский подал в отставку, позднее еще не раз возвращался в политику.

  • Имран Хан

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Чемпион мира

    Как игрок в крикет нынешний премьер-министр Пакистана Имран Хан добился огромных успехов: в 1992 году национальная команда, капитаном которой был Хан (на фото - с флагом), стала чемпионом мира. А уже в 1996 году он основал партию и дважды был депутатом парламента. В 2018 году его "Движение за справедливость" успешно выступило на парламентских выборах, и Хан был избран премьер-министром.

  • Футболист Джордж Веа

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Кудесник мяча

    Завидные спортивные успехи и в активе либерийца Джорджа Веа, в прошлом - форварда ряда ведущих европейских клубов. В 1995 году он добился уникального результата - стал первым и пока единственным африканцем, которого ФИФА назвала лучшим футболистом года. В 2005 году Веа попытался стать президентом Либерии, но проиграл выборы. Однако в конце 2017 года ему удалось занять кресло главы государства.

  • Сильвио Берлускони поет

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Скандалист

    Сильвио Берлускони - не профессиональный политик. Деньги для учебы он зарабатывал как конферансье и певец на круизных лайнерах. Позже Берлускони, карьеру которого сопровождали разные скандалы, стал миллиардером, заработав деньги в строительном и медийном бизнесе. Его партия "Вперед, Италия" взяла власть в 1994 году. Тогда же начался первый из четырех сроков Берлускони на посту премьера.

  • Рэпер Роберт Киагулани

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Надежда молодежи

    Рэпер Боби Уайн еще не президент, но, видимо, хочет им стать в 2021 году. Под настоящим именем Роберт Киагулани он с 2017 года депутат парламента Уганды. Его сторонники - преимущественно молодежь, недовольная президентом Мусевени, который занимает этот пост с 1986 года. Уайн, кажется, задел интересы влиятельных лиц: его шофера убили, сам рэпер был арестован и, предположительно, подвергнут пыткам.

    Автор: Ута Штайнвер


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    Автор: Дмитрий Губенко


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