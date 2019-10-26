 Президентом Тайваня к раздражению КНР переизбрана Цай Инвэнь | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.01.2020

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Мир

Президентом Тайваня к раздражению КНР переизбрана Цай Инвэнь

Цай Инвэнь вела предвыборную кампанию под лозунгом противостояния Пекину. В КНР обвинили Запад во вмешательстве в выборы, а Цай Инвэнь - в применении "грязной тактики".

Цай Инвэнь

К разочарованию КНР президентом Тайваня переизбрана Цай Инвэнь, которая вела предвыборную кампанию под лозунгами "сопротивления Пекину и защиты Тайваня" и встала на сторону продемократического движения в Гонконге. Согласно обнародованным в воскресенье, 12 января, окончательным данным, в поддержку 63-летней Цай Инвэнь проголосовали 57 процентов избирателей, тогда как за ее соперника Хао Куо Ю - лишь 39 процентов.

Хао Куо Ю выступал за политику компромисса в отношении Пекина и обвинял Цай Инвэнь в ненужном обострении конфликта с КНР. Комментируя свою победу, Цай заявила, что "Тайвань показал всему миру, насколько мы любим наш свободный, демократический образ жизни". Правительство в Пекине, по ее словам, должно понять, что жители Тайваня и его демократически избранное правительство "не уступят перед нажимом и запугиванием".

Контекст

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В результате выборов главы администрации Тайваня победу одержала кандидат от оппозиции Цай Инвэнь, которую сторонники называют "азиатской Меркель". Эксперты не исключают обострения отношений Тайваня с Пекином. (16.01.2016)

США поздравили Цай Инвэнь с победой на выборах, отметив, что "Тайвань является ярким примером для других стран, которые стремятся к демократии, благосостоянию и лучшему пути для своих народов". В Белом доме констатировали, что Тайвань вновь продемонстрировал мощь своей "прочной демократической системы".

Напряженные отношения с Пекином

После избрания Цай Инвэнь на пост президента Тайваня в 2016 году, отношения между Пекином и Тайбэем обострились. Пекин считает Тайвань мятежной провинцией, которая должна быть воссоединена с КНР даже путем применения силы. На мировой арене изоляция Тайваня усиливается. В качестве независимого государства его ныне признают лишь 15 стран. Четыре года тому назад таких стран было 22.

Власти в Пекине назвали переизбрание Цай Инвэнь "временным встречным течением", подчеркнув свои притязания на Тайвань. Официальное информагентство "Синьхуа" обнародовало жесткий комментарий, в котором обвинило Цайинвэнь в применении такой "грязной тактики, как мошенничество, угнетение и запугивание", а антикитайские силы на Западе - во вмешательстве в выборы с целью затормозить усиление Китая и помешать сближению Пекина и Тайбэя.

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    Автор: Ефим Шуман


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