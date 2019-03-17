Президентом Словакии может стать либеральная правозащитница

Чуть больше года назад в Словакии был убит 27-летний журналист Ян Куцияк, занимавшийся антикоррупционными расследованиями. В субботу, 30 марта, в стране пройдет второй тур президентских выборов, их результат может стать поворотным пунктом для всего центральноевропейского региона. После первого тура, состоявшегося две недели назад, словакам предстоит решить, кто из пары кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, достоин занять пост главы государства: леволиберальная гражданская активистка Зузана Чапутова или беспартийный Марош Шефчович, занимающий пост замглавы Еврокомиссии и поддерживаемый правящей партией "Направление - социальная демократия".

Президент в Словакии выполняет в основном представительские функции. И все же предстоящие выборы воспринимаются многими словаками как решающие в контексте общественной дискуссии о том, каким должно быть государство - правовым или находящимся под влиянием мафии.

Зузана Чапутова - явный лидер президентской гонки

По данным социологических опросов, рейтинг 45-летней Зузаны Чапутовой значительно выше, чем у ее соперника - она может набрать более 60 процентов голосов. Чапутова работает адвокатом, представляет внепарламентскую партию "Прогрессивная Словакия", и в большой политике она новичок. Ее противник во втором туре, 52-летний профессиональный дипломат Марош Шефкович, пока чуть-чуть не добирает до 40 процентов. Если эти показатели не изменятся, то впервые в истории словацких президентских выборов кандидат одержит победу с преимуществом более чем в 20 процентов.

Кандидат в президенты Словакии Марош Шефчович

Несмотря на то что нынешнее правительство Словакии сформировано партийной коалицией, во главе которой стоит формально социал-демократическая партия, по сути, страна сохраняет весьма консервативную ориентацию. Фактически партия "Направление - социальная демократия" выступает с правонационалистических и правопопулистских позиций. И то, что в лидеры президентской гонки выходит женщина, к тому же разведенная, к тому же имеющая либеральные воззрения и решительно высказывающаяся за левую социальную политику, показывает, сколь высоко желание перемен в словацком обществе.

Словаки ждут перемен

Не совсем верным будет считать, что Чапутова вступает в противоречие с действующим в регионе политическим трендом на рост влияния правых популистов. Опросы показывают: во всех странах Центральной Европы люди хотят большей прозрачности власти, усиления правового государства и улучшения политического руководства.

Успех Чапутовой объясняется возмущением многих словаков - с одной стороны, из-за коррупционных и преступных махинаций, в которые вовлечена правящая элита, с другой стороны, из-за того, что после убийства Яна Куцияка и его невесты Мартины Куснировой в стране в целом мало что изменилось. Да, год назад ушли в отставку два самых влиятельных словацких политика, бывший премьер-министр Роберт Фицо и лояльный ему экс-министр внутренних дел Роберт Калиняк. Но основополагающих политических и государственных реформ не произошло.

Демонстранты в Братиславе требуют отставки премьер-министра Роберта Фицо (фото из архива)

Впрочем, расследование резонансного убийства дало частичные результаты. Двое чешских предпринимателей, имеющих крайне неоднозначную репутацию, девелопер Ладислав Бастерняк и мультимиллионер Мариан Кочнер, тоже находятся сейчас в заключении, хотя и по другим делам. Но Кочнера подозревают в том, что именно он заказал убийство журналиста. Оба бизнесмена стали в Словакии живым олицетворением царящей коррупции и оргпреступности, связанной с политиками. Кстати, экс-премьер Фицо по-прежнему живет в роскошных апартаментах в жилом комплексе, до недавних пор принадлежавшем бизнес-империи Бастерняка. Пока его не конфисковали.

Кандидаты с разными имиджами

Зузана Чапутова призывает к борьбе против подобного сращивания бизнеса и политики. И хотя еще совсем недавно она была неизвестна большинству словаков, все же нельзя считать, что рейтинг Чапутовой "надут" при помощи СМИ, как это утверждают политики из правящей коалиции.

Почти двадцать лет она активно действует как адвокат-правозащитник. В результате многолетнего процесса ей удалось добиться поворотного для Словакии судебного приговора, запрещающего создание нелегального мусорного полигона в ее родном городе Пежинок. Очков Чапутовой добавляет и ее имидж критика властной элиты.

А вот у ее соперника Шефчовича, занимающего также пост еврокомиссара по энергетике, есть проблемы с имиджем. В последние недели он выглядел особо неубедительным. Числясь в рядах социал-демократов, еврокомиссар, тем не менее, выступал в поддержку традиционных ценностей, позиционируя себя как верующего христианина и патриота Словакии. Такое смещение в политическом спектре доверия у людей не вызывало. Поддержка правящей партии тоже сыграла скорее против Шефчовича.

"Необходимо вести честную политику"

Особо негативную реакцию общественности вызвало недавнее выступление бывшего главы кабинета и лидера партии партия "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо, обрушившегося с яростной критикой на журналистов, к которым он, по его словам, не имеет никакого уважения. Самая главная опасность для демократии в Словакии - это СМИ, заявил Фицо. Но после убийства Куцияка словаки стали более скептично относиться к подобным высказываниям.

Журналистка Беата Балогова - одна из тех, кого лично задел Фицо в своем выступлении, пригрозив даже подать в суд за ее публикации. Балогова возглавляет одну из крупнейших ежедневных газет, и в своей редакционной колонке накануне выборов пишет о том, что Словакия не нуждается больше в политиках, близких к олигархам. "Нам нужен независимый авторитет, способный отличить добро от зла и понимающий, что необходимо вести честную политику", - подытоживает журналистка.

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