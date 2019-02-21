Президентом РФС стал гендиректор "Газпромнефти"

Александр Дюков был избран главой Российского футбольного союза единогласно.
Российский топ-менеджер, генеральный директор "Газпромнефти" Александр Дюков единогласно избран президентом Российского футбольного союза (РФС). Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщили в пресс-службе организации.
Выборы состоялись в одной из московских гостиниц в районе Нового Арбата. Мероприятие проходило в открытом для журналистов режиме. В конференции РФС принимали участие порядка 150 делегатов. Это представители профессиональных клубов, региональных футбольных федераций, а также ряда других организаций.
Сразу после избрания Дюков обратился к собравшимся: "У нас тысяча дел. Но мы знаем, что нам надо сделать. И мы это сделаем!"
Дюков будет занимать должность президента РФС до 9 февраля 2021 года. Он сменил на этом посту вице-премьера РФ Виталия Мутко, возглавлявшего Российский футбольный союз с апреля 2005 года по ноябрь 2009-го, а также с сентября 2015 года.
Александр Дюков руководил компанией "Газпромнефть" с 2006 года. С 2008 по 2017 год занимал пост президента футбольного клуба "Зенит". Пять лет назад он вошел в состав исполкома РФС.
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