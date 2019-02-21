 Президентом РФС стал гендиректор ″Газпромнефти″ | Новости из Германии о России | DW | 22.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Президентом РФС стал гендиректор "Газпромнефти"

Александр Дюков был избран главой Российского футбольного союза единогласно.

Symbolbild Amateurfußball (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

Российский топ-менеджер, генеральный директор "Газпромнефти" Александр Дюков единогласно избран президентом Российского футбольного союза (РФС). Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщили в пресс-службе организации.

Контекст

Чемпионат мира по футболу позволил России значительно увеличить туристический поток в страну. В Ростуризме прогнозируют, что он продолжит расти и дальше. Так ли это? (10.08.2018)

Выборы состоялись в одной из московских гостиниц в районе Нового Арбата. Мероприятие проходило в открытом для журналистов режиме. В конференции РФС принимали участие порядка 150 делегатов. Это представители профессиональных клубов, региональных футбольных федераций, а также ряда других организаций.

Сразу после избрания Дюков обратился к собравшимся: "У нас тысяча дел. Но мы знаем, что нам надо сделать. И мы это сделаем!"

Дюков будет занимать должность президента РФС до 9 февраля 2021 года. Он сменил на этом посту вице-премьера РФ Виталия Мутко, возглавлявшего Российский футбольный союз с апреля 2005 года по ноябрь 2009-го, а также с сентября 2015 года.

Александр Дюков руководил компанией "Газпромнефть" с 2006 года. С 2008 по 2017 год занимал пост президента футбольного клуба "Зенит". Пять лет назад он вошел в состав исполкома РФС.  

Смотрите также:

  • Трио в кокошниках

    Болельщики сборной России

    "Трио в кокошниках" уже прославилось на весь мир. Художник Алекс Мелентьев увековечил их на одном из московских гаражей.

  • Болельщик

    Болельщики сборной России

    Может, Путин все-таки был на матче с Испанией?

  • Болельщик

    Болельщики сборной России

    "Боевой раскрас" принес удачу в игре с испанцами.

  • Болельщица

    Болельщики сборной России

    Эмоции на пределе...

  • Болельщики целуются

    Болельщики сборной России

    Приятно, когда есть, с кем разделить радость!

  • Болельщики

    Болельщики сборной России

    Ходим неуверенно, болеем убедительно!

  • Болельщик

    Болельщики сборной России

    Дед Мороз - с нами!

  • болельщица

    Болельщики сборной России

    Сакральный футбол...

  • Болельщик

    Болельщики сборной России

    Обезоружим противника страхом...

  • Болельщик

    Болельщики сборной России

    Казалось бы, причем тут Буденный?

  • Болельщики

    Болельщики сборной России

    Жарко, напряженно, волнительно.

  • болельщик

    Болельщики сборной России

    Флаг, который всегда с тобой...

  • Болельщица

    Болельщики сборной России

    Сувенирная индустрия не поскупилась на идеи...

  • болельщики

    Болельщики сборной России

    "Нас не догонят!"

  • Девушки-болельщицы

    Болельщики сборной России

    Какая победа без бантика!

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 02:15

Роботы сыграют в футбол лучше чем люди?

Контекст

Болельщики сборной России

Самые яркие - в фотогалерее DW! (06.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Роботы сыграют в футбол лучше чем люди?  

Жизнь после ЧМ: зачем Саранску такой большой стадион?  

Двенадцать ненужных стадионов - "Заповедник", выпуск 37, сюжет 2  

Реклама

Самые читаемые

В Германии первыми взялись за "Русскую прачечную"  

Два лица "армии Путина": Какой увидел Росгвардию немецкий канал ZDF  

Бразилия не предоставит свою территорию для вторжения в Венесуэлу  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно