Президентом РФС стал гендиректор "Газпромнефти"

Российский топ-менеджер, генеральный директор "Газпромнефти" Александр Дюков единогласно избран президентом Российского футбольного союза (РФС). Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщили в пресс-службе организации.

Выборы состоялись в одной из московских гостиниц в районе Нового Арбата. Мероприятие проходило в открытом для журналистов режиме. В конференции РФС принимали участие порядка 150 делегатов. Это представители профессиональных клубов, региональных футбольных федераций, а также ряда других организаций.

Сразу после избрания Дюков обратился к собравшимся: "У нас тысяча дел. Но мы знаем, что нам надо сделать. И мы это сделаем!"

Дюков будет занимать должность президента РФС до 9 февраля 2021 года. Он сменил на этом посту вице-премьера РФ Виталия Мутко, возглавлявшего Российский футбольный союз с апреля 2005 года по ноябрь 2009-го, а также с сентября 2015 года.

Александр Дюков руководил компанией "Газпромнефть" с 2006 года. С 2008 по 2017 год занимал пост президента футбольного клуба "Зенит". Пять лет назад он вошел в состав исполкома РФС.

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