Президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи

Президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпол) избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Соответствующее решение принято в среду, 21 ноября, на 87-й Генеральной ассамблее организации в Дубае.

Представитель МВД РФ генерал-майор полиции Александр Прокопчук, считавшийся фаворитом, не смог занять этот пост из-за активного противодействия со стороны США, Великобритании и ряда других европейских стран.

Протесты против кандидаутры россиянина

Вашингтон и его партнеры в Европе заявляли, что избрание Прокопчука привело бы к дальнейшим злоупотреблениям Россией системой "красных циркуляров". Группа сенаторов США в совместном обращении попросила администрацию президента Дональда Трампа и членов Генассамблеи Интерпола выступить против кандидатуры россиянина.

Против назначения представителя России также резко выступили Украина и Литва, которые заявили о приостановке членства в организации в случае избрания Прокопчука.

Новый глава Интерпола Ким Чон Ян до сих пор являлся исполняющим обязанности руководителя этого международного агентства. Он возглавил организацию в октябре 2018 года, после того как предыдущий глава, представитель Китая Мэн Хунвэй, сначала исчез, после чего выяснилось, что он задержан на родине и находится под следствием. Ким Чон Ян быдет занимать пост главы Интерпола до 2020 года, когда должен был истечь мандат его предшественника.

После избрания Ким Чон Ян обратился к делегатам Генассамблеи: "Наш мир в настоящее время сталкивается с беспрецедентными изменениями, которые представляют огромные проблемы для общественной безопасности и правопорядка". "Чтобы обеспечить их, нам необходимо четкое представление", которое позволит работать на будущее, отметил он.

Между тем руководитель национального центрального бюро Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук, претендовавший на пост президента Интерпола, продолжит работу в качестве вице-президента этой международной полицейской организации, сообщила "Интерфаксу" в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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