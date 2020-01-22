Президентом Греции впервые избрана женщина

Президентом Греции впервые в истории страны избрана женщина. Уже в первом туре голосования в среду, 22 января, подавляющее большинство депутатов от всех партий (261 из 300) высказались в поддержку Екатерины Сакелларопулу, сообщил председатель парламента Греции Костас Тасулос.

На посту главы государства 63-летняя эксперт в области права сменит консерватора Прокописа Павлопулоса, пятилетний срок полномочий которого истекает в марте.

Символическое значение

Глава государства в Греции выполняет сугубо церемониальные обязанности, но избрание женщины на должность президента в стране, где женщин все еще подвергают сильной дискриминации, имеет большое символическое значение.

В октябре 2018 года Сакелларопулу уже стала первой женщиной в истории Греции, возглавившей Государственный совет - Конституционный и одновременно Высший административный суд страны.

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