 Предстоятелям православных церквей предложили встретиться в Аммане | Новости из Германии о России | DW | 22.11.2019

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Россия

Предстоятелям православных церквей предложили встретиться в Аммане

Приглашение на встречу патриарх Иерусалимский Феофил III озвучил во время визита в Москву.

Патриарх Иерусалимский Феофил III

Патриарх Иерусалимский Феофил III

Патриарх Иерусалимский Феофил III во время визита в Москву предложил провести встречу предстоятелей православных церквей в столице Иордании - Аммане. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщили в пресс-службе Московского патриархата.

Контекст

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На фоне разногласий после получения Православной церковью Украины томаса об автокефалии основным предметом встречи должен стать "вопрос сохранения<...> единства в евхаристическом общении".

"Очень своевременное предложение"

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион высоко оценил инициативу Феофила III. "В условиях продолжающегося кризиса в межправославных отношениях, который, к сожалению, только усугубляется, это предложение представляется очень своевременным, и мы его всячески приветствуем", - цитирует его агентство "Интерфакс".

Иордания является канонической территорией иерусалимского патриархата. 

Феофил III в Москве был награжден памятным знаком и дипломом премии имени святейшего патриарха Алексия II. 

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    Автор: Ольга Мищенко


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