 Председателем Европарламента избран итальянец Давид Сассоли | Новости из Германии о Европе | DW | 03.07.2019

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Европа

Председателем Европарламента избран итальянец Давид Сассоли

Кандидатуру социал-демократа Давида Сассоли поддержали члены консервативной Европейской народной партии, получившей по итогам выборов в Европарламент больше всего мандатов.

Давид Сассоли

Давид Сассоли

Парламент Европейского Союза возглавит итальянский политик Давид Сассоли. Его кандидатуру поддержали во время второго раунда голосования в Страсбурге в среду, 3 июля, 345 членов нового состава Европарламента. Таким образом Сассоли станет преемником итальянца Антонио Тайани.

Контекст

На следующие пять лет Еврокомиссию может возглавить немка Урсула фон дер Ляйен. Ее кандидатура стала неожиданным итогом саммита ЕС, длившегося три дня. Но ей еще надо найти поддержку в Европарламенте. (03.07.2019)

Посол России при ЕС Владимир Чижов в "Немцова. Интервью" о российском взгляде на итоги выборов в Европарламент и о перспективах российско-европейских отношений после выборов. (29.05.2019)

Кандидатуру 63-летнего социал-демократа, бывшего тележурналиста Сассоли поддержали, в частности, члены консервативной Европейской народной партии, которая по итогам выборов в Европарламент в конце мая получила больше всего мандатов. Кроме Сассоли, на пост главы Европарламента также претендовали Ска Келлер (Ska Keller) из немецкой партии "зеленых", Сира Рего из испанской коалиции левых политических партий "Объединенные левые" и чешский консерватор Ян Захрадил. 

Накануне главы государств и правительств стран ЕС (Европейский Совет) официально выдвинули министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на пост председателя Еврокомиссии. За это решение проголосовали 27 участников саммита - все, кроме канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая воздержалась. По мнению Меркель, кандидатура фон дер Ляйен не нашла поддержки Социал-демократической партии Германии (СДПГ), коалиционного партнера ХДС, который раньше возглавляла Меркель.

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