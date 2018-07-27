 Предполагаемый экс-телохранитель бен Ладена выпущен в Тунисе из-под стражи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.07.2018

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Мир

Предполагаемый экс-телохранитель бен Ладена выпущен в Тунисе из-под стражи

Следствие в Тунисе не нашло подтверждений причастности к терроризму предполагаемого экс-телохранителя бин Ладена. Поэтому депортированного из ФРГ тунисца выпустили из предварительного заключения.

Сами А.

Сами А.

Депортированный Германией в Тунис предполагаемый исламист Сами А. выпущен по решению следственного судьи из предварительного заключения на свободу. Как сообщили в пятницу, 27 июля, в тунисском ведомстве по противодействию терроризму, следствие не нашло доказательств причастности 42-летнего мужчины к террористической деятельности.

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Тунисца депортировали из ФРГ на родину 13 июля. Позднее в тот же день административный суд в немецком Гельзенкирхене уведомил Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) о запрете на высылку. Суд признал, что депортация "в грубой форме противоречит закону и нарушает основополагающие принципы правового государства", поскольку на родине Сами А. могут подвергнуть пыткам. Таким образом, отвечавшее за высылку ведомство "обязано незамедлительно вернуть его в ФРГ за свой счет", говорится в решении суда. Однако Тунис отказался выдать Германии предполагаемого террориста, сославшись на то, что в стране существует "независимое правосудие, которое проведет расследование" в отношении Сами А. В течение двух недель после высылке мужчина находился в предварительном заключении.

Уроженец Туниса Сами А. с 2005 года вместе с женой и детьми жил в городе Бохум. Власти Германии квалифицировали его как лицо, представляющее потенциальную угрозу общественной безопасности. В июне его задержали и поместили в так называемую депортационную тюрьму.

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    Автор: Александра Елкина


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