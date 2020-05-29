Предложение детского омбудсмена РФ по абортам раскритиковали в СПЧ и Госдуме

Идея уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой сократить финансирование клиник, которые проводят операции по прерыванию беременности встретила критику среди депутатов Госдумы и членов СПЧ. О предложении Кузнецовой говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам ребенка за 2019 год, который был опубликован в пятницу, 29 мая. Согласно документу, рекомендуется изменить систему финансирования лечебных учреждений так, чтобы объем выделяемых средств был обратно пропорционален количеству абортов.

Клиники должны быть заинтересованы в "сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности", отмечается далее. Предлагается также ограничить продажу "абортируемых" лекарственных препаратов. Эти и другие рекомендации были направлены в Федеральное собрание Российской Федерации, поясняется в докладе.

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

Критика идеи Анны Кузнецовой из СПЧ и Госдумы

Предложения Кузнецовой раскритиковали в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ и в Госдуме. Так, зампред СПЧ Ирина Киркора заявила, что "нужно дать возможность женщинам получить медпомощь, предусмотренную законом для предотвращения беременности", передает агентство "Интерфакс". Киркора поздравила Кузнецову с рождением седьмого ребенка, случившимся накануне, и отметила, что "не каждая способна и по состоянию здоровью, и по своим возможностям родить и воспитать такое количество деток".

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что предложение Кузнецовой не решит проблемы абортов, а только поставит под угрозу жизни многих женщин. "Мы уже запрещали аборты, в сараях повивальные бабки в антисанитарных условиях гробили молодых девочек, лишали их здоровья и счастья быть матерями", - пояснил Онищенко.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина в интервью РБК назвала идею Кузнецовой непродуманной и очень опасной, отметив, что россиянки делают аборт из-за "недостатка средств для нормального воспитания детей". "Бороться нужно с этим", - продолжила Пушкина.

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