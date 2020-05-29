 Предложение детского омбудсмена РФ по абортам раскритиковали в СПЧ и Госдуме | Новости из Германии о России | DW | 29.05.2020

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Россия

Предложение детского омбудсмена РФ по абортам раскритиковали в СПЧ и Госдуме

Зампред Совета по правам человека при президенте РФ не согласна с предложением сократить финансирование клиник, проводящих аборты. Двое депутатов Госдумы назвали его опасным.

Принадлежности для операции

Идея уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой сократить финансирование клиник, которые проводят операции по прерыванию беременности встретила критику среди депутатов Госдумы и членов СПЧ. О предложении Кузнецовой говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам ребенка за 2019 год, который был опубликован в пятницу, 29 мая. Согласно документу, рекомендуется изменить систему финансирования лечебных учреждений так, чтобы объем выделяемых средств был обратно пропорционален количеству абортов.

Клиники должны быть заинтересованы в "сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности", отмечается далее. Предлагается также ограничить продажу "абортируемых" лекарственных препаратов. Эти и другие рекомендации были направлены в Федеральное собрание Российской Федерации, поясняется в докладе.

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

Критика идеи Анны Кузнецовой из СПЧ и Госдумы

Предложения Кузнецовой раскритиковали в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ и в Госдуме. Так, зампред СПЧ Ирина Киркора заявила, что "нужно дать возможность женщинам получить медпомощь, предусмотренную законом для предотвращения беременности", передает агентство "Интерфакс". Киркора поздравила Кузнецову с рождением седьмого ребенка, случившимся накануне, и отметила, что "не каждая способна и по состоянию здоровью, и по своим возможностям родить и воспитать такое количество деток".

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что предложение Кузнецовой не решит проблемы абортов, а только поставит под угрозу жизни многих женщин. "Мы уже запрещали аборты, в сараях повивальные бабки в антисанитарных условиях гробили молодых девочек, лишали их здоровья и счастья быть матерями", - пояснил Онищенко.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина в интервью РБК назвала идею Кузнецовой непродуманной и очень опасной, отметив, что россиянки делают аборт из-за "недостатка средств для нормального воспитания детей". "Бороться нужно с этим", - продолжила Пушкина.

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    Автор: Дарья Брянцева


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