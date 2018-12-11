 Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронили в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.04.2019

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Мир

Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронили в США

Погребение бывшей главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой прошло на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне. На церемонии присутствовали около 30 человек.

Правозащитница Людмила Алексеева (фото из архива)

Правозащитница Людмила Алексеева (фото из архива)

Урну с прахом правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронили в субботу, 6 апреля, на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне. Погребальную службу провел настоятель собора Святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви за границей Виктор Потапов.

"Я уважал ее за героический труд, она не боялась и делала то, что считала нужным", - цитирует священника РИА "Новости". На церемонии присутствовали около 30 человек из числа родных и близких правозащитницы, в том числе ее сын Михаил Алексеев. 

Контекст

Путин, Навальный и панихида под контролем ФСО. Репортаж DW с церемонии прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой. (11.12.2018)

В ходе визита в Берлин правозащитница Людмила Алексеева рассказала в интервью DW о своей работе во главе Московской Хельсинкской группы, западных санкциях и вере в демократическое будущее России. (30.05.2016)

Глава старейшей правозащитной организации России, лауреат премии Сахарова парламента ЕС и премии Гавела Совета Европы Людмила Алексеева умерла в возрасте 91 года. Андрей Бреннер вспоминает. (08.12.2018)

Людмила Алексеева родилась в Евпатории в 1927 году, правозащитной деятельностью начала заниматься в 1966 году, когда выступала в защиту писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. В 1977 году под угрозой ареста была вынуждена эмигрировать из Советского Союза в США, в 1993 году вернулась в Россию. 
Людмила Алексеева скончалась в Москве 8 декабря 2018 года в возрасте 91 года.

Алексеева была одним из учредителей созданной в 1976 году Московской Хельсинкской группы (МХГ) - старейшей из действующих в России правозащитных организаций. С мая 1996 года Алексеева занимала пост председателя МХГ.

Людмила Алексеева - кавалер Командорского креста германского ордена

В 2009 году Людмила Алексеева получила одну из высших немецких государственных наград - Командорский крест ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".

Кроме этого, правозащитница была лауреатом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова и имела ряд других международных наград. Дважды Людмила Алексеева выдвигалась на Нобелевскую премию мира.

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    Автор: Елена Барышева


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Ссылки в интернете

Сайт собора Иоанна Предтечи в Вашингтоне

Сайт собора Иоанна Предтечи в Вашингтоне

Людмила Алексеева удостоена одной из высших наград Германии

Статья DW о том, что Людмила Алексеева получила Командорский крест ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия"  

Аудио- и видеофайлы по теме

Попрощаться с Алексеевой пришли и Путин, и Навальный  

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