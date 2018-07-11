Практически каждый второй гражданин ФРГ - за вывод военных США

Наибольшее число приверженцев вывода контингента США из Германии - в рядах сторонников Левой партии, правопопулистской АдГ и "зеленых".
Практически каждый второй гражданин ФРГ (в целом около 42 процентов респондентов) поддерживает вывод дислоцированных в стране 35 тыс. американских военных. Это следует из опроса общественного мнения, проведенного международной статистической интернет-компанией YouGov по заказу dpa. Агентство приводит соответствующие данные в среду, 11 июля.
За то, чтобы контингент оставался в Германии, выступают 37 процентов опрошенных. Около 21 процента воздержались.
Сравнив политические взгляды участников с дававшимися ответами, авторы исследования пришли к выводу, что наибольшее число приверженцев вывода войск - в рядах сторонников Левой партии (67 процентов), правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) (55 процентов) и "Союза-90"/"зеленых" (48 процентов).
В середине списка расположились социал-демократы (42 процента) и либералы из Свободной демократической партии (37 процентов).
Что касается избирателей Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, то среди них процент поддерживающих вывод также оказался довольно высок и составил 35 (за высказался более, чем каждый третий).
Гарант безопасности ФРГ
В период холодной войны американский контингент служил гарантом безопасности ФРГ. После завершения геополитического противостояния он был серьезно сокращен. Тем не менее, на сегодняшний день Германия уступает лишь Японии по числу дислоцированных на ее территории солдат США.
В среду, 11 июля, в Брюсселе, где проходит саммит НАТО, запланирована встреча президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel).
На фоне требований Вашингтона о повышении оборонных расходов стран-участниц НАТО газета The Washington Post 30 июня со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон рассматривает возможность полного или частичного вывода своих военных из Германии.
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