 Правым популистам не разрешили создать фракцию в ПАСЕ | Новости из Германии о Европе | DW | 23.05.2019

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Европа

Правым популистам не разрешили создать фракцию в ПАСЕ

Президиум ПАСЕ подавляющим большинством отклонил заявление АдГ и ряда других правопопулистских партий. Правым популистам указали, что их взгляды противоречат основным ценностям Совета Европы.

Зал заседаний ПАСЕ в Страсбурге

Зал заседаний ПАСЕ в Страсбурге

Представителям "Альтернативы для Германии" и других правопопулистских партий не позволили создать собственную фракцию в Парламентской ассамблее Совета Европы. Соответствующее заявление отклонило подавляющее большинство членов президиума ПАСЕ, сообщил в интервью AFP депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Франк Швабе (Frank Schwabe), участвовавший, наряду с 19 другими депутатами, в заседании в Париже в четверг, 23 мая.

Представители целого ряда правопопулистских партий подали заявление о создании собственной фракции в ПАСЕ еще в январе. В Парламентской ассамблее это вызывало негативную реакцию не только у левых и "зеленых", но и у мусульманских стран-членов Совета Европы, в том числе у Турции и Азербайджана, которые пожаловались на исламофобские высказывания некоторых членов правопопулистских партий.

Контекст

Считается, что постсоветские мигранты в Германии дружно поддерживают правопопулистскую АдГ. DW - о том, насколько показательны итоги выборов и опросов в районах их компактного проживания. (13.04.2019)

Правые популисты из "Альтернативы для Германии" учредили внутрипартийную группу "Евреи в АдГ". Но евреи не должны поддаваться на этот трюк, пишет в гостевом комментарии для DW Армин Лангер. (08.10.2018)

Фракцию "Новая европейская демократия - Европа наций и свобод" намеревались создать 20 членов ПАСЕ: четверо представителей АдГ, а также депутаты от Австрийской партии свободы (АПС), итальянской "Лиги" и правые популисты из Болгарии, Чехии и Эстонии. Согласно регламенту, для создания фракции необходимо не менее 20 депутатов как минимум из шести стран. Они должны обязаться "уважать и продвигать основные ценности Совета Европы".

Претензии к правым популистам

Из-за последнего предписания решение по поводу образования правопопулистской фракции ПАСЕ откладывалось дважды. Франк Швабе в интервью AFP отметил, что Совет Европы был создан для защиты демократии, прав человека и правовой системы, однако АПС, АдГ и "Лига" хотят, по его словам, "разрушить демократию и правовую систему и лишить людей их основных прав".

Немецкий социал-демократ указал, что многие члены правопопулистских партий являются "расистами, антисемитами и исламофобами". Это фундаментально противоречит ценностям Совета Европы, констатировал Швабе.

  • Удо Линденберг

    Назло ксенофобам

    Концерт для беженцев

    Солидарность с беженцами демонстрируют и другие немецкие музыканты. Рок-звезда Удо Линденберг приглашает 200 беженцев на концерт в Бремене, на котором он исполнит, в частности, песню с такими словами: "Приходи, будем друзьями, теперь твой дом у нас и никто тебя отсюда не прогонит".

  • Сайт кампании Aktion Arschloch

    Назло ксенофобам

    Хит для беженцев

    Учитель музыки из Германии стартовал кампанию против ксенофобии "Aktion Arschloch". Цель кампании - вернуть в медийное пространство сингл панк-группы Die Ärzte, который 22 года тому назад стал гимном протеста против неонацистского насилия в Германии. "Schrei nach Liebe" снова лидирует в хит-парадах. Музыканты перечисляют все доходы от продаж песни в пользу правозащитной организации Pro Asyl.

  • Тиль Швайгер

    Назло ксенофобам

    Немецкий для беженцев

    Актер, режиссер и продюсер Тиль Швайгер основал фонд помощи беженцам. Til Schweiger Foundation будет оказывать поддержку ведомству по приему просителей убежища в Оснабрюке и предлагать, в частности, языковые курсы. О своей поддержке фонда заявили, в частности, такие знаменитости, как тренер сборной по футболу Германии Йоги Лёв, репер Томас Д, актер Ян Йозеф Лиферс.

  • Deichkind на Echo-2015

    Назло ксенофобам

    Свитера для беженцев

    Гамбургское трио Deichkind, специалисты по хип-хопу и электропанку, вышли на сцену в марте на церемонии награждения лауреатов немецкой музыкальной премии Echo в свитерах с надписью "Refugees welcome". С недавнего времени футболки "Добро пожаловать, беженцы" группа продает через интернет и сборы перечисляет в пользу Pro Asyl.

  • Die Fantastischen Vier

    Назло ксенофобам

    Новая дата для беженцев

    Концерт солидарности с беженцами в октябре перед зданием Рейхстага был отменен, потому что пересекался с празднованиями воссоединения Германии. О своем безвозмездном выступлении заявили такие известные немецкие группы и исполнители, как Die Fantastischen Vier, Sido, Андреас Бурани, Ксавьер Курт Найду, Удо Линденберг и Петер Маффай. Линденберг надеется, что для концерта будет найдена новая дата.

  • Хайнц Рудольф Кунце

    Назло ксенофобам

    Инструменты для беженцев

    Спорт и музыка способствуют воцарению мира и вносят разнообразие в повседневную жизнь. Дабы и беженцам было чем заняться в ожидании дальнейшей своей участи в Германии, немецкий бард Хайнц Рудольф Кунце предложил собирать для них музыкальные инструменты. "Эти исстрадавшиеся люди нуждаются не только в еде и одежде", - заявил музыкант.

  • Катя Риман

    Назло ксенофобам

    Марш для беженцев

    Актриса Катя Риман сообщила газете Welt am Sonntag о планах проведения марша солидарности с беженцами, который она собирается организовать с правозащитными организациями Amnesty International и Pro Asyl. "Мы должны снова идти на улицу, - заявила актриса. - Нельзя оставлять беженцев на растерзание неонацистам и антиисламистам."

  • Кампания солидарности с беженцами

    Назло ксенофобам

    Право для беженцев

    "Право на убежище не подлежит дискуссиям, это одно из основных прав человека", - под таким лозунгом проходит кампания солидарности с беженцами "Kein Bock auf Nazis", которую поддержали более 20 известных музыкальных групп и исполнителей, в частности, Die Toten Hosen, Die Ärzte, Deichkind, Fettes Brot, Jan Delay, Tocotronic, die Beatsteaks.

    Автор: Кристина Рейман-Шнайдер, Элла Володина


Смотреть видео 02:36

Правые популисты Европы намерены объединиться (02.05.2019)

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Назло ксенофобам

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