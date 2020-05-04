Правые экстремисты в Германии угрожают убийством политикам и журналистам

В Германии началось расследование по делу об угрозах правых экстремистов. Немецким политикам, прокурорам и журналистам поступили одинаковые письма от группировки Staatsstreichorchester, в которых содержались угрозы убийств, сообщили во вторник, 5 мая, издания медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на источники в структурах безопасности ФРГ.

По их информации, адресатами писем были два депутата бундестага, по одному члену земельных парламентов (ландтагов) Мекленбурга - Передней Померании и Баварии, прокурор из Шверина, редакции девяти СМИ, а также адвокатская контора в Берлине. В тексте писем, полученных на прошлой неделе, утверждается, что у отправителей имеется достаточное количество боеприпасов, чтобы убить каждого из адресатов, а в конце написаны нацистские приветствия.

Письма изучают следователи

Письма изучают Федеральное ведомство уголовной полиции и несколько земельных ведомств по уголовным делам.

Члены Staatsstreichorchester в прошлом уже рассылали письма с аналогичным содержанием. В частности, в октябре 2019 года стало известно об угрозах в адрес главы отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в земле Тюрингия Майка Моринга. В январе 2020 года такое письмо получил депутат бундестага, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Карамба Диаби (Karamba Diaby).

Преступления правых экстремистов в Германии

Тем временем в Германии продолжается судебный процесс по делу об убийстве политика из Гессена Вальтера Любке, выступавшего за прием и поддержку беженцев. Любке был обнаружен в ночь на 2 июня 2019 года на террасе своего дома в Вольфхагене с огнестрельным ранением головы. Главным обвиняемым по делу является правый экстремист Штефан Э. (Stephan E.), а решающими для этого деяния стали расистские, ксенофобские и националистические убеждения, считает Федеральная прокуратура Германии.

Еще одним громким правоэкстремистским преступлением в ФРГ стал теракт в Ханау, совершенный в середине февраля 2020 года. Предполагаемый преступник Тобиас Р. (Tobias R.) застрелил девять человек в двух кальянных в городе Ханау в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Как минимум пять человек были тяжело ранены. После этого преступник вернулся домой, где, предположительно, убил свою 72-летнюю мать и покончил с собой. Министерство внутренних дел Германии сочло стрельбу в Ханау расистски мотивированным терактом.

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