 Правые экстремисты все чаще используют соцсеть ″В контакте″ | Новости из Германии о России | DW | 22.10.2018

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Россия

Правые экстремисты все чаще используют соцсеть "В контакте"

Немецкие эксперты отмечают, что соцсеть vk.com у правых экстремистов считается "надежным местом". Администрация "В контакте" не заинтересована в удалении противоправного контента.

Стартовая страница соцсети vk.com

Стартовая страница соцсети vk.com

Правые экстремисты в связи с усилившимся контролем все чаще используют социальную сеть vk.com. Об этом свидетельствуют данные портала hass-im-netz.info, которые опубликованы в понедельник, 22 октября. Российская сеть считается "надежным местом", потому что ее администраторы редко удаляют противозаконные записи пользователей.

Контекст

DW провела эксперимент и выяснила, что пока получить от "В контакте" собираемые о них персональные данные могут только россияне, живущие в ЕС. Жителям России такое только обещают. (24.08.2018)

"В контакте" не может защитить пользователей от властей, да и не особо хочет. В дискуссии о преследованиях в соцсетях она, как может, играет роль доброго следователя, считает Александр Плющев. (22.08.2018)

На страницах  "В контакте" представлен "весь спектр правых экстремистов", говорится в сообщении, а мультимедийные возможности соцсети являются особенно опасными для молодежи, поскольку к различным материалам, включая видеозаписи убийств, можно получить доступ "без возрастного контроля". Вступивший в действие год назад в Германии закон о защите прав в социальных сетях привел к тому, что правые экстремисты начали искать для себя альтернативные платформы.

"Хотя правые экстремисты все чаще используют "В контакте", сама соцсеть не выказывает заинтересованности в удалении противоправного содержимого при поступлении соответствующих сообщений от пользователей. Внутренние правила сообщества также не применяются с нужным эффектом", - говорится в сообщении hass-im-netz.info. Эксперты отмечают, что "структурные проблемы" у vk.com остаются прежними: пропаганда ненависти и прочие серьезные нарушения не приводят к последствиям.

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    Автор: Григорий Аросев


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Контекст

Мессенджеры: не только WhatsApp

Одна из примет новейшего времени - бурное развитие мессенджеров. Их стало действительно много. А в чем между ними разница? Об этом фотогалерея DW. (18.02.2018)  

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