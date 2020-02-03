 Правые популисты во Франции просят в долг у граждан | Новости из Германии о Европе | DW | 09.02.2020

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Европа

Правые популисты во Франции просят в долг у граждан

Крайне правая партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен объявила о начале сбора средств на свою деятельность. Долги партии могут составлять 24 млн евро.

Лидер Национального объединения Марин Ле Пен

Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен

Во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") под руководством Марин Ле Пен намерена финансировать свою деятельность, взяв деньги в долг у граждан. Партия объявила о начале сбора средств и создании своего собственного "банка демократии", о чем в субботу, 8 февраля, сообщает RFI.

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По словам Марин Ле Пен, такое решение не связано с тем, что в России у "Национального объединения", известного в прошлом как "Национальный фронт", требуют вернуть более 9 млн евро. Ранее, 3 февраля, сообщалось, что российская фирма АО "Автозапчасть" обратилась в арбитражный суд Москвы с иском к французской партии о возврате 639,7 млн рублей долга.

В 2014 году Марин Ле Пен взяла кредит в "Первом чешско-российском банке". Из-за этого ее раскритиковали за слишком тесные связи с Россией. В 2016 году Центробанк РФ лишил этот банк лицензии, а права требования по кредиту французской партии перешли сначала к компании "Конти", а потом - к компании "Автозапчасть".

Долги крайне правых

Между тем, общие долги крайне правой французской партии могут составлять 24 млн евро, в эту сумму входят 4,5 млн евро, который требует вернуть структура отца Марин Ле Пен - создателя и бывшего главы "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена. Официально партия не заявляла, какую сумму хотят взыскать с нее кредиторы.

"Национальный фронт" был переименован в "Национальное объединение" в июне 2018 года сразу после поражения на выборах президента Франции. Цель партийного ребрендинга, инициированного Марин Ле Пен - избавиться от плохой репутации и обновить движение правых популистов во Франции.

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    Автор: Ксения Польская, Михаил Бушуев


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