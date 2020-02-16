 Правоэкстремисты в ФРГ заподозрены в связях с ″Солдатами Одина″ | Новости из Германии о Германии | DW | 16.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Правоэкстремисты в ФРГ заподозрены в связях с "Солдатами Одина"

Действовавшая в Германии террористическая ячейка, 12 членов и пособников которой арестованы, вероятно, контактировала с "Солдатами Одина", занимавшимися созданием патрулей против беженцев.

Задержанные у Федеральной прокуратуры ФРГ в Карлсруэ

Задержанные у Федеральной прокуратуры ФРГ в Карлсруэ (фото из архива)

Действовавшая в Германии правоэкстремистская террористическая ячейка, в отношении 12 членов и пособников которой 15 февраля были выданы ордера на арест, по-видимому, поддерживала связи с добровольческой антииммиграционной организацией "Солдаты Одина", головное подразделение которой было основано в 2015 году в Финляндии и занималось, в частности, созданием патрулей против беженцев. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на следователей.

"Жесткое ядро"

По данным издания, германская ультраправая группировка, рейды против которой были проведены 14 февраля в шести федеральных землях, действовала под названием "Твердое ядро" ("Der harte Kern"). Ее члены изначально общались между собой по мессенджеру WhatsApp, позднее они несколько раз встречались лично.

"Солдаты Одина", с которой, по версии следствия, могла взаимодействовать террористическая ячейка, представлены в ФРГ. Так, часть их сторонников входят в состав группировки "Наследники Вотана в Германии" ("Wodans Erben Germanien"), которая взята под наблюдение Федеральным ведомством по охране конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV).

Возможный лидер - под наблюдением спецслужб

По данным журнала Der Spiegel, предполагаемый лидер группировки "Твердое ядро" 53-летний Вернер С. (Werner S.) из района Аугсбурга (Бавария) уже несколько месяцев находился под наблюдением спецслужб как потенциально опасный правоэкстремист.

Контекст

Так называемые "отряды самообороны" в Германии уже давно вызывают тревогу у политиков и полиции. Можно ли запретить деятельность этих групп? (11.11.2019)

Вилла в Испании, "русская красавица-миллионер" и ультраправые политики, готовые за ее деньги "на все" - так выглядит скандал, вызвавший досрочные выборы в парламент Австрии. Основные факты. (20.05.2019)

В ходе рейда у членов ячейки был обнаружен большой арсенал, включая самодельное оружие для скорострельной стрельбы.

Арестованы 12 подозреваемых

Следственные судьи Федеральной судебной палаты Германии (BGH) 15 февраля выдали ордера на арест в отношении четырех предполагаемых членов правоэкстремистской террористической ячейки и их восьми возможных пособников. По версии следствия, ее члены планировали нападения на политиков, соискателей убежища и мусульман с тем, чтобы дестабилизировать общественный порядок в Германии.

Возраст задержанных колеблется от 31 до 60 лет, все они - граждане Германии, жители Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальта, Баварии, Баден-Вюртемберга и Северного Рейна - Вестфалии. Четверо из них входят непосредственно в состав ячейки, остальные, предположительно, помогали им, предоставляя финансирование, снабжая оружием и готовясь к участию в предстоящих атаках. 

Министр внутренних дел земли Северный Рейн - Вестфалия сообщил 14 февраля, что в связи с задержаниями был уволен один из административных работников полиции. По данным допросов, он был одним из предполагаемых пособников террористов.

Смотрите также:

  • Пожар на одной из улиц Гамбурга, устроенный левыми экстремистами

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Уже в пятницу вечером левые экстремисты из так называемого "Черного блока", одетые в черное и в масках, подожгли несколько сооруженных ими же баррикад. Позже они начали громить магазины и жечь стоящие на обочине автомобили.

  • Поиция применяет водометы

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    В ответ на агрессивные действия хулиганов полиции пришлось применить водометы.

  • Одетые в черное хулиганы из группировки Черный блок

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Полиция предполагает, что за акциями насилия стоят в первую очередь экстремисты из "Черного блока" - аморфной группировки, объединяющей различные анархистские и левацкие течения. Эти люди носят черное и скрывают лица под масками.

  • Хулиган в маске бросает в полицейских дымоую шашку

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Хулиганы в масках забрасывали полицейских бутылками, дымовыми шашками и другими предметами. По данным на утро субботы, в ходе беспорядков в Гамбурге 213 стражей правопорядка получили ранения различной тяжести. С начала протестов полиция задержала или арестовала свыше 200 человек.

  • Пожар возле супермаркета

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Хулиганствующие левые экстремисты из так называемого "Черного блока" устроили пожары в нескольких кварталах города. Горели машины, мусорные контейнеры, полки разгромленных супермаркетов.

  • Разгромленный магазин в Гамбурге после протестов

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Вечером и ночью после первого дня саммита G20 в Гамбурге несколько магазинов были полностью разорены.

  • Человек в маске держит плакат с надписью капитализм убивает на фоне горящей баррикады

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Очевидцы говорят, что многие из одетых в черное хулиганов в масках говорили на итальянском, французском, испанском и других языках. По данным полиции, готовые к насилию экстремисты, ненавидящие капитализм, специально съехались в Гамбург, чтобы устроить беспорядки во время саммита G20.

  • Разгромленная улица в Гамбурге

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Лишь к утру субботы полиции удалось окончательно рассеять группы агрессивных экстремистов и взять под контроль проблемные районы Гамбурга.

  • Гамбург, район Шанценфиртель после протестов

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Больше всего пострадал район Шанценфиртель, известный своей развитой контркультурой.

  • Полностью сожженная машина и рядом с ней маленькая девочка

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    На утро после протестов несколько районов Гамбурга при свете дня выглядят так, словно в городе шла война.

    Автор: Юлия Сеткова


Смотреть видео 01:40

Немецкие активисты построили мемориал жертвам Холокоста за окном у ультраправого политика

Контекст

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

Вечером и ночью после первого дня саммита G20 в Гамбурге экстремистски настроенные хулиганы в масках устроили погромы в нескольких районах города. Фоторепортаж DW. (07.07.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Убийство политика в Германии - дело рук ультраправых?  

Почему в Хемнице произошли беспорядки и кто их организовал  

Реклама

Самые читаемые

Дебют Зеленского в Мюнхене: пришел, увидел, удивил  

Айсултан Назарбаев: кто он на самом деле?  

Эксперт ВОЗ заявил о вероятности заражения коронавирусом двух третей населения мира  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно