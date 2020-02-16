Правоэкстремисты в ФРГ заподозрены в связях с "Солдатами Одина"

Действовавшая в Германии террористическая ячейка, 12 членов и пособников которой арестованы, вероятно, контактировала с "Солдатами Одина", занимавшимися созданием патрулей против беженцев.
Действовавшая в Германии правоэкстремистская террористическая ячейка, в отношении 12 членов и пособников которой 15 февраля были выданы ордера на арест, по-видимому, поддерживала связи с добровольческой антииммиграционной организацией "Солдаты Одина", головное подразделение которой было основано в 2015 году в Финляндии и занималось, в частности, созданием патрулей против беженцев. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на следователей.
"Жесткое ядро"
По данным издания, германская ультраправая группировка, рейды против которой были проведены 14 февраля в шести федеральных землях, действовала под названием "Твердое ядро" ("Der harte Kern"). Ее члены изначально общались между собой по мессенджеру WhatsApp, позднее они несколько раз встречались лично.
"Солдаты Одина", с которой, по версии следствия, могла взаимодействовать террористическая ячейка, представлены в ФРГ. Так, часть их сторонников входят в состав группировки "Наследники Вотана в Германии" ("Wodans Erben Germanien"), которая взята под наблюдение Федеральным ведомством по охране конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV).
Возможный лидер - под наблюдением спецслужб
По данным журнала Der Spiegel, предполагаемый лидер группировки "Твердое ядро" 53-летний Вернер С. (Werner S.) из района Аугсбурга (Бавария) уже несколько месяцев находился под наблюдением спецслужб как потенциально опасный правоэкстремист.
В ходе рейда у членов ячейки был обнаружен большой арсенал, включая самодельное оружие для скорострельной стрельбы.
Арестованы 12 подозреваемых
Следственные судьи Федеральной судебной палаты Германии (BGH) 15 февраля выдали ордера на арест в отношении четырех предполагаемых членов правоэкстремистской террористической ячейки и их восьми возможных пособников. По версии следствия, ее члены планировали нападения на политиков, соискателей убежища и мусульман с тем, чтобы дестабилизировать общественный порядок в Германии.
Возраст задержанных колеблется от 31 до 60 лет, все они - граждане Германии, жители Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальта, Баварии, Баден-Вюртемберга и Северного Рейна - Вестфалии. Четверо из них входят непосредственно в состав ячейки, остальные, предположительно, помогали им, предоставляя финансирование, снабжая оружием и готовясь к участию в предстоящих атаках.
Министр внутренних дел земли Северный Рейн - Вестфалия сообщил 14 февраля, что в связи с задержаниями был уволен один из административных работников полиции. По данным допросов, он был одним из предполагаемых пособников террористов.
Смотрите также: