Правосудие в России: репрессии по накатанной?

Приговор для историка Юрия Дмитриева оказался хотя и относительно мягким, но обвинительным. Репрессии в стране уже давно работают на автомате, считает карикатурист Сергей Елкин.
Смотрите также:
Несоответствие мягкости приговора и суровости обвинения говорит о невиновности Юрия Дмитриева, считает Александр Плющев. По его мнению, даже в карательной системе не все спешат вернуть сталинские времена. (23.07.2020)
Кремль решил в 2019 году бить своих противников рублем - и это оказалось эффективнее, чем давить их законами, пишет Иван Преображенский в комментарии для DW. (21.07.2020)
Арестовав губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, Кремль попытался укрепить властную вертикаль и напугать потенциальных оппонентов на старте избирательного цикла, считает Федор Крашенинников. (13.07.2020)