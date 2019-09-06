 Правосудие в России: репрессии по накатанной? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 23.07.2020

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Россия

Правосудие в России: репрессии по накатанной?

Приговор для историка Юрия Дмитриева оказался хотя и относительно мягким, но обвинительным. Репрессии в стране уже давно работают на автомате, считает карикатурист Сергей Елкин.

Машина репрессий едет независимо от воли Путина - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Сергей Елкин


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