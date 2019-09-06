Правосудие в России: репрессии по накатанной?

Российская политика в карикатурах

Ребрендинг "Единой России": как на самом деле изменится партия?

"Единая Россия" перед выборами в Госдуму в 2021 году сменит название, а Дмитрий Медведев больше не будет главой партии, пишут СМИ. Сергей Елкин о том, насколько серьезными будут перемены.