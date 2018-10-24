Православные в Молдавии: между Москвой и Бухарестом?

Первый после разрыва отношений РПЦ с Константинополем зарубежный визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который собирался прибыть в Молдавию 27 октября, перенесен на более поздний срок. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщил президент Молдавии Игорь Додон в четверг, 25 октября. Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) планировал провести богослужения в столице Гагаузии Комрате, в Бельцах (втором по величине городе страны) и всенощную в кишиневском кафедральном соборе. Сопровождать его хотел президент Додон.

Отмененный визит патриарха Кирилла

Изначально планировалось, что пастырский визит патриарха Кирилла будет четырехдневым. Потом его сократили до двух дней, из-за чего из программы была исключена поездка патриарха в Приднестровье. Об этом еще 19 октября сообщил официальный сайт Молдавской митрополии. Теперь визит отложен, новые его сроки будут обсуждены на следующей неделе в рамках визита президента Додона в Россию.

Игорь Додон

Молдавская митрополия пока никак не комментирует отношения РПЦ и Константинополя. 16 октября на ее сайте появилось лишь сообщение о том, что митрополит Владимир принял участие в заседании Синода РПЦ в Минске, где было принято решение "о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом". Митрополия, основанная в 1813 году как самоуправляемая часть РПЦ, насчитывает сегодня более 1200 приходов.

Ранее президент Додон написал на своей странице в соцсетях, что ситуация, "которая сложилась в православном мире, вызывает у меня, православного человека, глубокое сожаление и озабоченность". Глава государства отметил важность посещения Молдавии патриархом Кириллом и в контексте того, что автокефальная Румынская православная церковь (РумПЦ) пытается, по его мнению, внести раскол в ряды прихожан храмов, подчиняющихся Москве.

Между Москвой и Бухарестом

Кроме Молдавской митрополии, подчиняющейся Москве, в стране есть подчиняющаяся Бухаресту Бессарабская митрополия (митрополичий округ в составе Румынской православной церкви). Правительство Молдавии после соответствующего решения ЕСПЧ и специальной рекомендации ПАСЕ в 2002 году придало Бессарабской митрополии официальный статус и признало ее правопреемницей митрополии, действовавшей до 1944 года. Сегодня у нее 104 действующих прихода и 5 монастырей, которые посещают примерно 20 процентов православной паствы.

Периодически в отдельных селах возникают конфликты между священниками и прихожанами храмов, относящихся к двум разным епархиям. Так, например, в марте нынешнего года Бессарабская митрополия объявила о захвате своей церкви в одном из сел Каларашского района группой местных прихожан, относящихся к РПЦ.

Молдавская Митрополия пока никак не комментирует отношения РПЦ и Константинополя

Бывали случаи, когда все происходило наоборот: верующие, относящие себя к Бессарабской митрополии, захватывали церкви, чьи священники подчиняются Молдавской митрополии. Как объяснил в интервью DW протоиерей кишиневской церкви святого Георгия Виталий Шинкарь, ни в традициях богослужения, ни в одеянии священников, относящихся к двум разным митрополиям, особых различий нет: "Немного разный фасон одежд, но это почти незаметно".

В мае нынешнего года Синод РумПЦ назначил двух епископов в города, расположенные на канонической территории РПЦ, - в Бельцы и Кагул, хотя церковные каноны запрещают создавать на одной и той же территории параллельные структуры. В Бухаресте аргументируют это решение тем, что РумПЦ контролировала молдавские приходы с 1918 по 1944 годы, следовательно, вправе восстановить здесь свое влияние. Некоторые эксперты считают, что действия руководства РумПЦ вписываются в контекст политики сторонников объединения двух стран.

Возможен ли украинский вариант в Молдавии?

Ситуация в местной церковной среде сложилась непростая, констатирует доктор исторических наук Виктор Боршевич. "И дело не только в Бессарабской митрополии, - отметил эксперт в интервью DW. - Еще до решения Константинополя по Украине в Молдавии ходили разговоры об автокефальной церкви. Ее сторонников среди местного духовенства не так уж мало".

Одна из православных церквей в Тирасполе

По выражению ученого, "Константинопольский патриархат может устроить нечто подобное у нас, если Запад на него где-то поднажмет, что-то пообещает". Именно поэтому для Молдавии так важен визит московского патриарха, который может стать "знаковым событием для всех тех, кто придерживается традиционной церковной ориентации. А их, судя по всему, большинство", считает Виктор Боршевич.

С точки зрения советника президента страны Корнелиу Поповича, "все разговоры о возможной автокефалии молдавской православной церкви не более, чем спекуляция, преследующая политические цели".

Церковь плюс политика

В беседе с DW Попович заметил, что "визит патриарха Кирилла не имеет ничего общего с происходящими в Молдавии политическими процессами", и признался, что ему непонятна позиция той части руководства страны, которая обвиняет президента "в излишней опеке церкви".

24 октября в местных СМИ появилось интервью со спикером молдавского парламента Адриана Канду. По его словам, "президент Додон нарушает конституцию, когда занимается такими вопросами. Молдавия - светское государство". Канду заявил, что ни он, ни премьер-министр Павел Филип не запланировали встреч с патриархом Кириллом. "Его будет сопровождать только Игорь Додон. Мы же пытаемся отвлечься от всего, что связано с церковью и религией", - добавил Канду.

Посты премьер-министра и спикера парламента занимают представители правящей Демократической партии, многие члены и сторонники которой выступают за сближение Молдавии с Румынией. Президент Додон, напротив, прилагает усилия для сближения с Россией. Его поддерживает оппозиционная Партия социалистов, которую он официально возглавлял до своего избрания на пост главы государства в декабре 2016 года.

Всеправославный собор - в Молдавии?

Как сообщают СМИ, Додон поддержал идею созыва Всеправославного собора, высказанную патриархом Антиохийским Иоанном X, и предложил провести церковный форум на территории Молдавии. "Мы - уникальная православная страна, расположенная в самом сердце православного мира, и именно Молдавия может стать площадкой для встреч между всеми главами поместных церквей в этот крайне ответственный период", - цитируют СМИ слова главы государства.

По данным переписи населения в 2014 году, около 98 процентов жителей Молдавии считают себя православными. Соцопросы показывают, что молдаване традиционно больше всего доверяют церкви. Цифры колеблются от 66 до 80 процентов. Ранее патриарх Кирилл посещал Молдавию в 2011 и 2013 годах.

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