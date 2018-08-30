 Праворадикалы устроили еще один митинг в Хемнице | Новости из Германии о Германии | DW | 30.08.2018

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Германия

Праворадикалы устроили еще один митинг в Хемнице

В Хемнице 30 августа прошла еще одна акция праворадикального толка. В тот же день с жителями города встретился глава земельного правительства Саксонии Михаэль Кречмер.

Демонстрация движения Pro Chemnitz

Демонстрация движения Pro Chemnitz

Сторонники правопопулисткого городского движения Pro Chemnitz в четверг, 30 августа, вышли на акцию протеста в Хемнице. Всего в ней приняли участие от 900 до тысячи человек. Демонстрация прошла мирно и под усиленным контролем полиции, сообщает dpa. Участники протеста выступали с речами о преступности среди мигрантов и критиковали местные власти.

Михаэль Кречмер встретился с жителями

В то же время глава земельного правительства Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) вместе с несколькими региональными политиками провел встречу с жителями Хемница. На нее пришли около 500 человек. Встреча началась с минуты молчания в память о погибшем 26 августа 35-летнем мужчине, в убийстве которого подозреваются задержанные гражданин Ирака и гражданин Сирии.

Встреча жителей Хемница с предстаивтелями земельного правительстваt)

Встреча жителей Хемница с предстаивтелями земельного правительства

Кречмер заверил, что будет сделано все возможное для того, чтобы расследовать это преступление. Вместе с тем он предостерег от ненависти по отношению к иностранцам, а также призвал жителей города дистанцироваться от праворадикалов.

Настроения в городе 26 и 27 августа привели к тому, что "некоторые как с цепи сорвались", заявил Кречмер. В Хемнице он также встретился с женщиной китайского происхождения, которая подверглась оскорблениям в городе. "Этому мы должны противостоять всеми силами", - сказал он.

Антифашисты критикуют полицию

Представители антифашистского движения "Хемниц без нацистов" заявили, что не стали организовывать акцию 30 августа, так как демонстрация 27 августа показала, что полиция не может гарантировать безопасность ее участникам.

Контекст

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После убийства мужчины в Хемнице днем 26 августа около 800 человек, в основном праворадикалов, устроили митинг и шествие. На акции произошли столкновения с полицией, ее участники, по данным СМИ, также нападали на мигрантов. 27 августа сторонники левого союза "Хемниц без нацистов" собрались в городском парке, в то же время правопопулисты из движения "За Хемниц" проводили свою акцию у памятника Карлу Марксу. Тогда произошли столкновения между демонстрантами, полиция применила водометы.

Работник юстиции отстранен от своей должности

29 августа правые популисты опубликовали в интернете оказавшийся у них в распоряжении ордер на арест одного из двух подозреваемых в убийстве 35-летнего немца.

Документ содержит имя жертвы, имя судьи и некоторые детали о предполагаемых нападавших, а также описывает количество ножевых ранений, нанесенных погибшему. Его передал работник юстиции, сейчас он отстранен от своей должности.

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    Автор: Илья Коваль


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