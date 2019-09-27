 Правопопулисты в бундестаге требуют отменить санкции против РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 22.10.2019

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Германия

Правопопулисты в бундестаге требуют отменить санкции против РФ

Депутаты из "Альтернативы для Германии" добиваются снятия санкций ЕС против Кремля. По словам исполнительного секретаря фракции АдГ, санкционная политика мешает урегулировать конфликт в Донбассе.

Секретарь фракции АдГ Бауман и председатель партии Гауланд

Секретарь фракции АдГ Бауман (в центре) и председатель партии Гауланд (справа), фото из архива

Депутаты германского бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) потребовали отменить санкции против Москвы. "Санкционная политика Евросоюза против России провалилась, - заявил во вторник, 22 октября, первый исполнительный секретарь фракции АдГ Бернд Бауман (Bernd Baumann). - Она не только не достигла своей цели, но и мешает политическому урегулированию украинского конфликта".

Контекст

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Кому санкции нанесли больше ущерба - РФ или ФРГ? И как выйти из замкнутого круга взаимной блокады? DW - о дискуссии, организованной немецкими противниками антироссийских санкций в бундестаге. (27.09.2019)

По мнению Баумана, участие Берлина в санкциях противоречит интересам Германии, так как они "нанесли большой урон немецкой экономике" и в результате стоили десятков тысяч рабочих мест. Политический ущерб политик назвал тоже огромным: если раньше у Германии и России были хорошие отношения, то "теперь они подорваны".

Между тем, согласно подсчетам Юлиана Хинца (Julian Hinz) из Института мировой экономики в Киле (IfW), гипотетические финансовые потери, точнее упущенная в результате спада в международной торговле выгода, составляют для Германии примерно 700 млн евро в месяц, тогда как для России - 3,5 млрд евро в месяц, то есть в пять раз больше.

Секретарь фракции АдГ призвал правительство ФРГ при первой же возможности голосовать в Европейском совете против продления санкций. Кроме того, словам Баумана, АдГ придерживается позиции, что предприятиям должны быть "компенсированы потери от политически мотивированного снижения оборота и прибыли".

Санкции в отношении России

В марте 2014 года, после аннексии Россией украинского полуострова Крым, США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций в отношении РФ. Расширение санкций в апреле-мае того же года было связано с обострением ситуации на востоке Украины. Россию обвинили в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности Украины, в частности в поставке оружия пророссийским сепаратистам. Следующий виток санкций был связан с катастрофой Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года, причиной которой, по мнению руководства ряда государств, стали действия сепаратистов, поддерживаемых Россией.

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    Автор: Ирина Филатова


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