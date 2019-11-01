Правозащитник Лев Пономарев создает новую организацию

Правозащитник Лев Пономарев объявил о создании новой организации, в которую войдет часть движения "За права человека" (ЗПЧ). Об этом сообщается на сайте движения во вторник, 5 ноября. "Это новое объединение с новым руководством", - заявил Пономарев, пояснив, что речь идет не о движении, а об ассоциации без регистрации юридического лица. "Оно условно сохранит свое название", - продолжил правозащитник.

30 ноября пройдут несколько съездов, посвященных созданию организации, пояснил Пономарев в беседе с агентством "Интерфакс". По его словам, организация станет коалицией гражданских, и экологических структур, которые занимаются защитой прав человека.

Верховный суд удовлетворил иск о ликвидации движения ЗПЧ

1 ноября Верховный суд РФ постановил удовлетворить иск министерства юстиции о ликвидации основанного Пономаревым движения ЗПЧ. Правозащитник объявил о намерении обжаловать это решение и обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее в интервью DW Пономарев подчеркнул, что в случае ликвидации движения "За права человека" найдет возможность работать дальше. По мнению правозащитника, причиной гонений российских властей на его движение и него лично стал тот факт, что в ЗПЧ нередко защищали права людей, находящихся в конфликте с ФСБ, а также занимались проблемой религиозных свобод.

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