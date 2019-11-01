 Правозащитник Лев Пономарев создает новую организацию | Новости из Германии о России | DW | 05.11.2019

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Россия

Правозащитник Лев Пономарев создает новую организацию

В новую организацию войдет часть основанного Львом Пономаревым движения "За права человека", которое ранее было ликвидировано по решению Верховного суда РФ.

Правозащитник Лев Пономарев

Правозащитник Лев Пономарев (фото из архива)

Правозащитник Лев Пономарев объявил о создании новой организации, в которую войдет часть движения "За права человека" (ЗПЧ). Об этом сообщается на сайте движения во вторник, 5 ноября. "Это новое объединение с новым руководством", - заявил Пономарев, пояснив, что речь идет не о движении, а об ассоциации без регистрации юридического лица. "Оно условно сохранит свое название", - продолжил правозащитник.

Контекст

Глава движения "За права человека" Лев Пономарев рассказал DW о преследовании его правозащитной организации в РФ, противостоянии с ФСБ и о стратегии защиты по иску о ликвидации. (17.10.2019)

Случаи, когда солидарность спасала от тюрьмы, не ограничиваются кейсом Голунова. Такая поддержка - едва ли не последняя надежда для тех в РФ, кого несправедливо преследуют, считает Александр Плющев. (17.09.2019)

30 ноября пройдут несколько съездов, посвященных созданию организации, пояснил Пономарев в беседе с агентством "Интерфакс". По его словам, организация станет коалицией гражданских, и экологических структур, которые занимаются защитой прав человека.

Верховный суд удовлетворил иск о ликвидации движения ЗПЧ

1 ноября Верховный суд РФ постановил удовлетворить иск министерства юстиции о ликвидации основанного Пономаревым движения ЗПЧ. Правозащитник объявил о намерении обжаловать это решение и обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее в интервью DW Пономарев подчеркнул, что в случае ликвидации движения "За права человека" найдет возможность работать дальше. По мнению правозащитника, причиной гонений российских властей на его движение и него лично стал тот факт, что в ЗПЧ нередко защищали права людей, находящихся в конфликте с ФСБ, а также занимались проблемой религиозных свобод.

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 02:57

Почему минюст хочет ликвидировать правозащитное движение Льва Пономарева

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Ссылки в интернете

Сайт движения "За права человека"

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему минюст хочет ликвидировать правозащитное движение Льва Пономарева  

Что думают правозащитники о возвращении России в ПАСЕ?  

Движению "За права человека" грозит скорое закрытие  

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