Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток ареста

Главу движения "За права человека" отпустили на свободу после административного ареста. "Меня выкинули на улицу с четырьмя сумками", - сообщил 77-летний Пономарев журналистам.
Руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток административного ареста. 77-летний правозащитник, отбывавший это наказание за пост в соцсети Facebook, был отпущен утром в пятницу, 21 декабря, из ОВД Мещанское в Москве, куда он был доставлен ранее в тот же день.
"Я отказывался ехать. Меня вывезли силой. Сейчас меня выкинули на улицу с четырьмя сумками. Я поеду домой, потом поеду в офис", - сообщил он журналистам.
Административный арест
Тверской районный суд Москвы 5 декабря приговорил Пономарева к 25 суткам административного ареста за пост в Facebook. После того как московские власти отказали в согласовании небольшой несанкционированной акции 28 октября на Лубянской площади в Москве в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия", Лев Пономарев написал в Facebook: "Я в воскресенье к 14:00 приду на Лубянскую площадь, если не задержат по дороге. Я никого не зову, но граждане, которые знают про это акцию, сами будут решать, что им делать". Мосгорсуд позже снизил срок ареста до 16 суток.
18 декабря движение "За права человека" сообщило о внеплановой проверке Минюста. До 14 января движение должно собрать и предоставить чиновникам несколько десятков видов документов, в том числе касающихся финансовых операций за три года, штатного расписания движения и грантовых проектов. "В случае непредставления, несвоевременного представления или представления в неполном объеме документов, указанных в распоряжении, Минюстом будет составлен протокол об административном правонарушении", - говорится в уведомлении ведомства.
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